El PP cambia el reglamento del Senado para dilatar la amnistía entre acusaciones de la izquierda de imponer una "dictadura"

Alberto Núñez Feijóo ha dado su primer golpe contra la amnistía en el Senado. El Grupo Parlamentario Popular ha aprovechado su mayoría absoluta en esta Cámara para cambiar el reglamento de dicho órgano con el fin de dilatar la tramitación de la ley de amnistía que, en cambio, sí cuenta con mayoría en el Congreso. Así, doce días después de que los populares registraran su iniciativa, el reglamento se ha modificado con el único apoyo de Vox y UPN, que son las formaciones que ya han avanzado que rechazarán la ley de amnistía en la Cámara Baja. Por el contrario, ha contado con el rechazo de 116 senadores que han acusado al PP de imponer una "dictadura" y de hacer política desde las "trincheras". No obstante, los populares han defendido la legitimidad de su iniciativa.

"Nos han colado una dictadura por la puerta de atrás", ha lanzado la senadora de Más Madrid Carla Delgado, parafraseando a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En su opinión, el PP pretende "darle un golpe a la democracia" y meter a los españoles en "una dictadura por la puerta de atrás". También la senadora de EAJ-PNV, Estefanía Beltrán, ha valorado que la intención del PP no es otra que "dificultar la gobernabilidad de España". En este sentido, ha acusado al PP de "utilizar el Senado como trinchera" contra el Gobierno. "Mi recomendación es que abandonen las trincheras y comiencen a caminar hacia el entendimiento".

Ambas intervinientes han coincidido en recordar al PP que no obtuvo el respaldo que esperaban en las urnas el pasado 23-J y le han sugerido que acepten que Pedro Sánchez saldrá investido. "Son un partido en la oposición porque no han concitado los apoyos suficientes para poder gobernar", ha sugerido Beltrán, mientras que Delgado ha señalado que el objetivo de los populares es "revertir los resultados de las urnas". También desde ERC han instado a los populares a que "asuman que no obtuvieron el resultado que esperaban" y han concluido que con el cambio del reglamento pretenden "usar su mayoría absoluta para torpedear aquello que no les gusta", por lo que es "evidente" que quieren "una mutación constitucional".

Desde Junts se ha comparado al PP con Vox, ya que los populares "podrían haber intentado" llegar a un consenso con el resto de grupos parlamentarios, que, por su parte, no han logrado que salga adelante ninguna de sus enmiendas.

Habrá ampliación.