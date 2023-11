Muere Maryanne Trump, hermana de Donald Trump, a los 86 años

La hermana mayor de Donald Trump, Maryanne Trump Barry, ha fallecido a los 86 años en su casa de Manhattan. Por ahora, las circunstancias que han rodeado su muerte no se conocen con exactitud, si bien se sabe que el cuerpo fue hallado la mañana de este pasado lunes y que no hay ninguna sospecha que haga pensar que no ha sido de forma natural.

De hecho, Maryanne Trump sufría un cáncer que estaba muy avanzado. La abogada, que tuvo una larga carrera dentro del campo de la justicia, llegando a a ser jueza federal en Nueva Jersey antes de su jubilación en 2019, se convierte así en la segunda muerte de alguien cercano alexpresidente tras el fallecimiento de su primera esposa, Ivana, en el verano del año pasado.

De hecho, sus principales casos estuvieron relacionados con la mafia neoyorquina, así como no tuvo problemas en diferir de las ideas de su hermano, como en una sentencia de 2006 contra las autoridades y el sistema de inmigración de Estados Unidos, que habían negado la solicitud de asilo político al sobrino del expresidente de Gambia Dawda Jawara,

Sin embargo, según se sabe, Maryanne era una de las personas más cercanas al mandatario y cadidato republicano en el pasado. Donald Trump, a pesar de sus críticas, solía atender y se tomaba muy en serio los consejos que le daba su hermana mayor —él tiene 77 años—. Sin embargo, todo cambió en 2016.

Una vez fue elegido presidente de Estados Unidos en 2016, ambos tuvieron una gran pelea. Esta salió a la luz gracias al libro Too Much and Never Enough [Demasiado pero nunca suficiente] escrito por una sobrina de ambos, Mary Trump, y publicado justo antes de las elecciones presidenciales que ganó Joe Biden en 2020.

Mary acusaba a ambos y al patriarca de los Trump, Fred, de haber evadido impuestos relacionados con la herencia y que, dentro de este plan, fueron clave los conocimientos de Maryanne como jueza. Además, desde el libro se confirmaba la información que había dado dos años antes The New York Times.

El periódico, también con la ayuda de Mary, describía detalladamente cómo los Trump usaron sociedades pantalla para no pagar los impuestos derivados de la herencia del paddre. Una investigación de la Hacienda de Nueva York se cerró sin encontrar evidencias de delito.

Aun así, Mary Trump no cejó en su empeo y también acusó a su tía Maryanne de haber logrado su nombramiento como jueza federal solo gracias a su hermano menor y su buen amigo, el polémico abogado Roy Cohn. En unos audios que salieron a la luz, se podía escuchar a Maryanne afirmando que Donald soltaba "mentiras continuadas", que era "imbécil" y "cruel" y le acusaba de "no tener principios".

Maryanne, de ideología conservadora —no por nada aprobó la incorporación del juez Samuel Alito como magistrado del Tribunal Supremo, siendo ahora uno de los jueces más conservadores de la cabeza del Poder Judicial Federal de los Estados Unidos—, era una de las dos últimas hermanas vivas de Donald Trump, ya que sus hermanos Fred Jr. y Robert ya fallecieron. Elizabeth, de 81 años, es la única que queda viva.

Muy católica y casada en dos ocasiones, primero,y hasta 1980, con William Desmond, y después con John Joseph Barry, fallecido en 2000, Maryanne no dudó en realizar donaciones millonarias al centro espiritual de la Universidad Farfield, de fe ignaciana, por San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas.