El revelador mote por el que la familia de Chenoa llama a Miguel Sánchez Encinas

Chenoa y Miguel Sánchez Encinas se encuentran en el ojo del huracán desde que, este sábado, saltara la noticia de su separación matrimonial. La pareja, que tuvo que aplazar la celebración de su boda debido a la pandemia de la Covid-19 y, finalmente, se casó el 17 de julio de 2022, ahora, apenas un año y medio después, ha optado por tomar caminos separados.

Este lunes, en Espejo Público, Laura Fa destacó que, según sus fuentes, "las infidelidades no serían por parte de Chenoa, sino por parte del urólogo". "No tengo más detalles. Digo que a mí me viene la información de que sería por el otro lado. La semana pasada, decía Chenoa que le venía mal lo de estar delante de la prensa, la esperanza que tenía ella era que la noticia se conociera después de la presentación de su nuevo programa", dijo la periodista.

Por la tarde, en Y ahora Sonsoles, destaparon el mote con el que la familia de la artista se dirige al médico. Según contaron, "Mr Right" es el apodo con el que se le conoce en el entorno de Chenoa, que viene a ser revelador, porque es algo así como "el hombre adecuado, correcto o perfecto".

Según revelaron este sábado el programa Fiesta de Telecinco, la artista habría puesto fin a su relación con el urólogo por "dificultades en la convivencia y la posibilidad de la existencia de terceras personas".

El colaborador Omar Suárez citó al entorno de Miguel Sánchez Encinas al dar a conocer algunos detalles de esta ruptura. "Me aseguran que él no quiere dar por terminada esta relación y está haciendo todo lo posible para recuperarla", sostuvo.

Según informa ¡Hola!, que confirmó la separación, se trata de una separación amistosa. Además, asegura que, aunque la noticia se conocía este sábado, la pareja llevaba un tiempo sin convivir bajo el mismo techo. por eso, indica, la artista se encuentra actualmente bien anímicamente.

Entre las causas que habrían llevado a la ya expareja a tomar esta fulminante decisión en la pareja que formaban estarían en que tienen "profesiones diferentes, mundos distintos...".