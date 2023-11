El abogado de Daniel Sancho asegura que hay pruebas que acreditan su línea de defensa: "No es utopía, sino hechos"

El abogado Marcos García Montes, letrado que representa a Daniel Sancho en la causa por el crimen de Edwin Arrieta, ha asegurado que el equipo legal tiene "testificales, documentales, periciales que acreditan que la línea de defensa que hemos planteado no es utopía, sino que son hechos", incidiendo en que debe determinarse el mecanismo de la muerte.

Daniel Sancho ha acudido este lunes a los juzgados tailandeses y se ha sentado ante el juez para escuchar presencialmente los tres cargos de los que le acusa formalmente la Fiscalía tailandesa tras este crimen: asesinato premeditado, ocultación del cuerpo y sustracción y destrucción de documentación ajena. Según medios de comunicación, Sancho ha negado ser culpable del asesinato premeditado y de la sustracción de documentación y solo ha admitido el segundo cargo.

García Marcos ha señalado que la comparecencia de este lunes "ha salido muy bien" y, cuestionado por los periodistas en Málaga, donde ha acudido a un juicio, sobre que en dicha declaración sí habría reconocido el descuartizamiento del cuerpo, ha dicho que "sería un delito de profanación de cadáveres; si nos fijamos en eso, es muy sensacionalista, pero no tiene ninguna trascendencia; una persona que descuartice a otra o no, que lo tire a un pozo, o lo tire al mar, ahí no hay más que un delito que tiene pena de un año".

Por eso, ha considerado que lo importante es "centrarse en el mecanismo de la muerte, cómo se produce, y si es un homicidio, un asesinato, un homicidio imprudente, o no es nada, porque hay un eximente plena; y ahí es donde estamos trabajando". "Creo que el asunto va muy bien", ha incidido el letrado, quien ha señalado que están "en contacto con el equipo que tenemos allí, dos asesores importantes que están con el padre" este lunes.

"Estamos en la línea que hemos marcado desde el primer día, porque todo esto da un vuelco el 21 de agosto cuando la Policía dice que ha habido una pelea; la pelea excluye la premeditación y estaríamos ya dentro del homicidio; un homicidio que la propia Policía filtra diferentes vídeos diciendo que hubo una pelea, hay imágenes que aportaremos, y que este hombre en un forcejeo cae hacia una bañera y casi se fractura el occipital, que es la causa de la muerte, con lo que estamos en un homicidio imprudente como máximo", ha explicado.

Pero, además, según García Montes, a esto hay que unir "que también puede haber circunstancias atenuantes, que son muchas, como amenazas, chantajes, coacciones, etcétera; y un estado mental de un trastorno transitorio", por lo que ha dicho que "el asunto lo tenemos hasta la fecha bien enganchado".

"Las pruebas las tenemos en España, magníficamente conseguidas por el Despacho Criminológico Jurídico Bafalgón-Chipirrás y nosotros, y tenemos testificales, documentales, periciales que acreditan que la línea de defensa que hemos planteado no es una utopía, sino que son hechos que nos han, afortunadamente, amigos de Daniel y conocidos, ratificado y dicho", ha manifestado.

Cuando declara inicialmente, ha apuntado el letrado, lo hace ante la Policía, recordando que el día 25 de octubre, cuando se suspendió la vista celebrada este lunes, él quiere que se le traduzca al español, "que es su idioma materno", todo, amparado en legislaciones internacionales y que es "la propia audiencia la que le concede la posibilidad de que se haga".

"Hoy ya está todo realizado en español y a partir de ahora es cuando tenemos que ver las consecuencias de esa investigación", ha precisado el abogado, quien ha indicado que la autopsia "no deja desperdicio", aunque, ha dicho, "sigo sin conocer el mecanismo de la muerte y la fecha".

Ante las preguntas de los periodistas sobre cómo se explica que el día anterior hubiese comprado elementos como un cuchillo, García Montes ha señalado que "eso se puede justificar", aunque ha apelado al secreto profesional al que se debe. "Habrá que respetar que haya un juicio con todas las garantías y que serán los jueces los que digan lo que tengan que decir", ha incidido, insistiendo en que "tenemos nuestra línea de defensa".