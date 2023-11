El PP confía en que Europa impida a Sánchez amnistiar a Puigdemont

Con la ley de la amnistía recién registrada en el Congreso de los Diputados y a un día de la investidura del candidato socialista, la esperanza de los populares recae en las instancias europeas. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha invertido los últimos dos meses -desde su investidura fallida- a denunciar la "inconstitucionalidad" de la norma que ha redactado el propio PSOE "a cambio de siete votos" de los independentistas. Una vez asumido que Pedro Sánchez cuenta con la mayoría parlamentaria para sacar adelante la amnistía en la Cámara Baja, el PP confía en que sea Europa la que impida a Sánchez amnistiar al prófugo Carles Puigdemont así como a sus colaboradores.

"Queremos que alguien en Europa llame a Sánchez y le diga que no puede amnistiar a corruptos", explican fuentes del partido, al tiempo que admiten que desconocen cómo va a reaccionar Bruselas. En todo caso, se remiten a la última carta del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, en el que exigía al Gobierno en funciones "información más detallada, en particular sobre el alcance personal, material y temporal de esta ley prevista". Una misiva que pronto fue declinada por España, que alegó que al estar en funciones y no haberlo debatido aún en sede parlamentaria no podía ofrecerle la información.

Pese a ello, los populares aseguran que Reynders "está siendo muy estricto y le han toreado" pese a haber pedido información, y que en cuanto Bruselas tenga acceso a la ley -que desde este lunes es pública- la va a estudiar "con lupa".

Los populares advierten además de que la imagen internacional de España está en entredicho. "Europa está mirando hacia España con preocupación" y los líderes de la Internacional Socialista están viendo "la masiva contestación social" que tiene la amnistía en las calles, después de que tanto PP como Ciudadanos hayan remitido a los máximos líderes de la UE "todos los comunicados oficiales del ámbito judicial y la función pública contra el acuerdo PSOE-Junts". Así, altos dirigentes del PP denuncian que la ley "ya afecta a la imagen internacional".

Asimismo, en el equipo de Feijóo argumentan que España, al igual que ocurrió cuando el Gobierno en funciones rebajó el delito de malversación y eliminó el de sedición, "va en una dirección contraria a la de los países europeos". No obstante, el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, defendió este lunes lo contrario. "La amnistía es un instrumento político reconocido en el Derecho Internacional como una herramienta útil. También está reconocido en el Derecho de la UE, con el único límite de las violaciones graves de Derechos Humanos; es una herramienta que se prevé en ordenamientos jurídicos de otros países de nuestros entorno", aseguró.

Esa misma mañana, la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat puso sus esperanzas en el amparo de Bruselas. "La Unión Europea debe salvaguardar los principios y valores fundacionales y tomar medidas para proteger nuestro Estado de Derecho en virtud de los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea". Asimismo, el vicesecretario de organización del PP, Miguel Tellado, insistió en que su partido empleará todos los recursos a su alcance para frenar la tramitación de la amnistía: bien usando su mayoría en el Senado -donde este martes aprobarán la reforma del Reglamento para dilatar la amnistía dos meses-, recurriendo a los tribunales o denunciándolo ante Europa. También se pronunció sobre ello, horas antes, el portavoz Borja Sémper. "Las instituciones europeas son sensibles cuando ven un ataque a la independencia judicial; es grave que lo que decían antes los independentistas sobre supuestas persecuciones judiciales ahora lo suscriba Sánchez", advirtió.