Máximo Huerta se ha visto obligado a cancelar sus compromisos profesionales por el estado de salud de su madre

Máximo Huerta ha tenido que cancelar numerosos compromisos profesionales que tenía agendados para los próximos días debido a una cuestión de peso. El periodista ha anunciado a través de sus redes sociales que, debido a "asuntos personales", se ha visto obligado a suspender su asistencia a varios eventos a los que estaba invitado.

"Por asuntos personales me veo obligado a anular mi presentación en el festival LITERAKTUM de San Sebastián", escribía el escritor en una de sus historias de Instagram. Asimismo, en otro post recogía lo siguiente: "Por motivos personales no estaré presentando el evento. Mis disculpas". Huerta no daba más explicaciones a sus más de cuatrocientos mil seguidores, no obstante, los motivos que han llevado al que fuera ministro de Cultura y Deporte a ausentarse de estas citas profesionales no son otros que el empeoramiento del estado de salud de su madre.

Clara Hernández "tiene la salud muy delicada", por ello, Huerta ha tenido que priorizar estar al lado de su madre en este momento tan delicado para la familia. En este sentido, tal y como ha asegurado el diario El Español, para él "lo urgente es lo importante".

Huerta explica el motivo por el que no acudirá al festival LITERAKTUM a sus seguidores INSTAGRAM

El escritor ha cancelado numerosos eventos que tenía previstos para los próximos días. "He cancelado el evento de esta tarde en los Premios Igualdad del Ayuntamiento de Valencia, el evento de mañana en un congreso literario de San Sebastián y un galardón que me entregan el fin de semana en Madrid", ha contado.

Clara Hernández ha sufrido varios reveses

Esta no es la primera vez que Clara Hernández se encuentra en un estado delicado de salud. En 2020 fue diagnosticada de un tumor y, desde entonces, ha sufrido varios reveses, incluido una caída por las escaleras que derivó en otras complicaciones.

Máximo Huerta se ha pronunciado en varias ocasiones sobre el estado de salud de su progenitora. De hecho, tal y como desveló en su última visita a El Hormiguero, padece numerosos problemas como cáncer o demencia. Sobre esta última enfermedad, Huerta también se ha pronunciado en su cuenta de Twitter: "Los días que mi madre no me reconoce es como si no tuviera patria".

Máximo es hijo único y ha estado junto a su madre en todo momento, siempre priorizándola por encima de lo demás y siendo su mayor apoyo.