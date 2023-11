Las terrazas de Madrid piden a Almeida "un invierno más" para sustituir las estufas de gas

Con algunas semanas de retraso, el frío ha hecho acto de presencia en la capital. Ya desfilan por las calles las primeras bufandas y los puestos de castañas venden su mercancía para combatir la caída de las temperaturas. En las terrazas, para que los clientes no se congelen al raso cuando se retira el sol, los dueños de los locales encienden sus estufas. Una imagen que podría tener los días contados. A partir del 1 de enero, los calefactores de combustión que todavía pueblan muchos veladores madrileños, estarán prohibidos. Y por una supuesta demora en los permisos de obra, por falta de presupuesto o responsabilidad, muchos hosteleros no han dado todavía el paso hacia la energía eléctrica.

La Ordenanza de Terrazas de Hostelería y Restauración , aprobada en enero de 2022, es clara: "[En 2024] no podrán instalarse estufas de gas, como tampoco aquellas que emitan gases de efecto invernadero a la atmósfera". El proyecto, impulsado por el Área Delegada de Coordinación Territorial - dependiente de Cs, exsocio de coalición del PP-, introdujo ese punto en la norma a cambio de que los carmenistas del Grupo Mixto respaldaran el texto completo. El Ayuntamiento de Madrid seguía así los pasos de Barcelona, que prevé la eliminación de estos elementos en 2025, y cumplía con el plan de la exalcaldesa Manuela Carmena en 2017, muy aplaudido en Europa, pero que nunca llegó a buen puerto.

A menos de dos meses de que decaiga la moratoria de un año que concedió el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida antes de obligar a desalojar estos calefactores de propano, cientos de hosteleros todavía no han hecho los deberes. Si bien los distritos no manejan datos sobre el porcentaje de aparatos que existen sin y con emisiones en las terrazas madrileñas, basta con darse un paseo por las principales calles de Madrid para comprobar que todavía muchas estufas de gas se resisten a decir adiós. "¿Hay que cambiarlas? ¡Qué bueno que lo recuerdes! Nosotros hemos alquilado para tres meses la bombonas, que ya empieza a hacer fresquito y llueve", dice un camarero, mientras se preparar para iniciar el servicio en uno de los bares de la calle Argumosa, en el distrito de Lavapiés.

—¿Saben que tendrán que retirar la estufas de gas en pocas semanas?

—Creo que los jefes lo saben, pero no parece que quieran retirarlas—comenta otro empleado, desde la calle Narváez, en Retiro.

La petición de los hosteleros

Por eso, Hostelería Madrid ha enviado un comunicado a la Vicealcaldía de la capital para solicitar que puedan "acabar el invierno de 2024" con las estufas de gas. "El 1 de enero, en pleno auge del consumo, no podríamos calefactar, lo que podría generar muchas pérdidas, económicas y de empleo. Por lo que hemos pedido que la prohibición de las estufas de gas quede sin efecto un invierno más, hasta el final de temporada, el 15 de marzo. No es una moratoria, llámalo autorización extraordinaria o especial...", explica a 20minutos, el presidente de los Hosteleros, Antonio Aparicio.

Todavía no han recibido respuesta del departamento que lidera Inmaculada Sanz, si bien, desde el círculo de la vicealcaldesa afirman que conceder esa autorización requeriría reformar la ordenanza municipal, tarea que "no es sencilla" y que "no daría tiempo" a acometer en los dos meses que restan de moratoria.

Encender ocho horas una estufa de gas emite tanto CO₂ como conducir un coche durante 90 kilómetros, según un estudio

Las famosas 'setas' proliferaron en España al calor de la reforma de la ley antitabaco de 2011, que prohibía fumar en espacios de uso colectivo como bares, restaurantes o discotecas. Esto disparó sus popularidad en las terrazas de todo el país, si bien la pandemia del coronavirus acabó por consagrarlas como un elemento indispensable para la hostelería. Con el veto al servicio en barra y la recomendación de no consumir en lugares cerrados, la climatización de los veladores se convirtió en la salvación para miles de locales en Madrid. Y las 'setas' crecieron como hongos por toda la capital...

La ciudad de Rennes, al noreste de Francia, se convirtió en 2020 en la primera metrópoli de más de 200.000 habitantes en prohibir el uso de estufas de gas en el exterior. Entonces, se hizo muy popular un estudio de la consultora especializada en transición ecológica Carbone 4 que calculó que un brasero que funcionara ocho horas al día emitía tanto CO₂ como un coche en un trayecto de 90 kilómetros. Dicho con un ejemplo, la distancia que separa la estatua de la Cibeles, a los pies del Ayuntamiento de Madrid, a la ciudad de Toledo.

El cuello de botella de las ayudas

Entre las medidas que acordaron los ediles del Grupo Mixto para brindar su apoyo a los Presupuestos de PP y Cs, figuraba lanzar una línea de subvenciones para ayudar a los hosteleros a sustituir sus estufas por otras alimentadas con fuentes de energía no contaminantes, fundamentalmente eléctricas. "Solo una estufa eléctrica te puede costar 300 euros, y a eso hay que añadir la toma de corriente y el coste de la obra, puesto que los cables tienen que ir soterrados... En total, hemos calculado que cuestan entre 2.000 y 4.000 euros", apunta Aparicio.

Así nacieron hace más de un año las denominadas 'Ayudas Cambia 360', a las que el Consistorio reservó dos millones de euros, no pudiendo superar dicho incentivo el 50% del coste de la operación. "No estábamos de acuerdo con quitar las estufas, pero por lo menos una ayuda empujaba a hacer los cambios", dice el representante hostelero. Meses después, "la línea de subvenciones está casi desértica, no ha tenido ningún resultado", valora el mismo. Desde el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que gestionan las asignaciones, confirman que todavía queda prepuesto por otorgar, toda vez que se inyectaron otros 100.000 euros adicionales el pasado marzo.

¿Por qué no funcionan las ayudas? Según la patronal de los hosteleros madrileños, el problema radica en los permisos de obra. Para solicitar la ayuda es necesario tener una licencia que te permita realizar "el socavón" por donde discurren los cables a la instalación eléctrica. Y la administración "es lenta" para dar dichos permisos...

En toda la Avenida de Felipe II, en el corazón de Salamanca, solo hay un establecimiento que calienta a sus clientes con energía limpia. "Hace cuatro meses que estamos abiertos y directamente compramos estufas eléctricas porque si no íbamos a tener que cambiarlas", dice el jefe de este caso aislado. A un par de manzanas, en la esquina la calle Fernán González y Menorca, hay se atisba otro restaurante que se ha puesto las pilas. "Creo que ahorramos en la factura de la luz, pero sobre todo en comodidad, las bombonas pesaban un montón y ocupaban mucho espacio".

Estufa eléctrica en la calle Fernán González, esquina con Menorca, en Salamanca. Guillermo Azaola

Sus testimonios representan, en todo caso, una excepción más que una norma. Y el tiempo para que todas las terrazas se climaticen llega a su fin. Para los hosteleros, "la prohibición de las estufas de gas no ha venido aparejada de las medidas legales necesarias". Desde la administración, entienden que en "dos meses no les dé tiempo", pero "han tenido dos años para hacerlo". "Pronto", el área de Vicealcaldía y la asociación Hostelería Madrid, mantendrán una reunión donde podrán poner en común sus posturas y encontrar una solución para los hosteleros (y los clientes).