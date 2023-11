Vox avisa al PSOE de que no habrá "nueva normalidad" tras el "golpe" de Sánchez y urge al PP a actuar juntos contra la amnistía

Una vez fijada la fecha para la investidura de Pedro Sánchez, las horas corren a contrarreloj para Vox, que pretende exprimirlas al máximo recurriendo al Tribunal Supremo y con la mirada puesta en la calle y en el PP. El partido de Santiago Abascal apremia a los populares a actuar de forma "urgente" contra el "golpe" de Sánchez desde las comunidades autónomas y los municipios donde gobiernan en coalición convocando "movilizaciones institucionales". La tercera fuerza política confía en que la ciudadanía continúe protestando en la calle incluso después de la investidura de Sánchez y advierte de que Vox no aceptará la "nueva normalidad" instaurada por el PSOE.

"Hoy pasamos de solicitar a exigir a nuestros socios en las regiones donde compartimos Gobiernos que convoquen inmediatamente movilizaciones institucionales en las regiones donde no hay una mayoría golpista", instó el líder de Vox, Santiago Abascal, este lunes apenas media hora después de que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, pusiera fecha a la investidura de Sánchez. La propuesta de la tercera fuerza política para organizar concentraciones desde los Ejecutivos autonómicos y municipales lleva una semana sobre la mesa, pero ha pasado de ser una petición a convertirse en una exigencia ante la cercanía del debate parlamentario.

"La sesión de investidura ya se ha convocado y creemos que urge una respuesta y una clarificación y que es urgente convocarlas de manera inmediata para esta misma semana", insistió el presidente de la tercera fuerza política sobre las movilizaciones institucionales reclamadas al PP. Los de Abascal elevan así el tono hacia sus socios de gobierno, a los que también reclaman a nivel nacional paralizar la ley de amnistía en el Senado —donde el PP tiene mayoría absoluta—, en caso de que la medida de gracia obtenga luz verde en el Congreso, donde en principio el PSOE ha apuntalado los apoyos parlamentarios. La buena "disposición" del PP no basta, Vox pide acciones.

Desde la tercera fuerza política buscan unir fuerzas contra Sánchez, aunque advierten que, si el PP admite a trámite la amnistía en el Cámara Alta, tomarán acciones legales contra los miembros de la Mesa, como también han anunciado que harán en el Congreso. "Si enfrente tenemos a todos los enemigos de nuestra patria, no es el momento de mirar las diferencias que tenemos con el de al lado", criticó de forma velada Abascal este lunes, lamentando que el partido de Alberto Núñez Feijóo no comparta su empeño por mantener una "movilización permanente".

"No va a haber vuelta a la normalidad"

En Vox se muestran satisfechos con la respuesta de la ciudadanía en rechazo a la amnistía y a los pactos del PSOE y animan a seguir en la misma línea. "Una inmensa mayoría de españoles se están echando a protestar y espero que sigan haciéndolo incluso después de que se pueda producir una investidura", apuntó Abascal, que advirtió al PSOE de que "esta investidura no se va a producir como una investidura más, como si no ocurriera nada". La tercera fuerza política llama a la ciudadanía a no bajar los brazos a pesar de que Sánchez consiga el jueves el respaldo parlamentario necesario para reeditar su mandato al frente del Gobierno.

"Si se logra esta investidura, aquí no va a haber vuelta a la normalidad, no nos vamos a olvidar de lo que ha pasado", avisó Abascal desde la sede nacional del partido, subrayando que su formación considerará "ilegítimo" e "ilegal" el futuro Gobierno de Sánchez, a pesar de que previsiblemente contará con el respaldo de todo el arco parlamentario, salvo PP, Vox y UPN. "Pretende acceder al poder no solo de manera ilegítima, como en la anterior legislatura, mintiendo a los españoles, sino de manera directamente ilegal, pisoteando la Constitución y mortificándola por la puerta de atrás con una ley de impunidad", insistió.

Una vez asumida la reedición del mandato de Sánchez, la tercera fuerza política pone la mira no solo en la amnistía, sino en cualquier acción que nazca del futuro Ejecutivo. "Vox no va a regresar a la normalidad, como espera quizás el PSOE, que cree que, una vez se produzca la investidura, todo el mundo va a volver a sus quehaceres. Vox no va a aceptar esta nueva normalidad, no va a aceptar un Gobierno ilegal y va a actuar en consecuencia", advirtió Abascal, que se comprometió a dar la batalla en la calle, en los tribunales y en las instituciones. La tercera fuerza política confía en que los "ecos" de las protestas y los recursos judiciales contra la amnistía y contra Sánchez resuenen durante toda la legislatura.