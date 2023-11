Ayuso pide elecciones y Pactos de Estado para frenar a "minorías que odian a España"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha sumado a la petición del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de exigir que se vuelvan a convocar elecciones generales y ha apostado por "alcanzar grandes Pactos de Estado" para evitar que "minorías que odian a España" se salgan "con la suya".

"Yo creo que estamos a tiempo de frenar esta deriva", ha sostenido en declaraciones a los periodistas durante la presentación del Plan de Inclemencias Invernales, en el Puerto de Cotos (Rascafría).

En todo caso, ha avisado que cada "atropello" del líder del PSOE, Pedro Sánchez, "va a tener una respuesta". Ayuso ha criticado que en nombre de "la convivencia" se perdone a "personas que han cometido graves delitos" y que "chulean a los españoles" diciendo que lo volverán a hacer.

"Con cada atropello, habrá una respuesta, porque no puede haber más abuso de poder, porque no se le puede estar haciendo más daño gratuito a España y esto merece una contestación. Para eso me han elegido los madrileños, para ser responsable y para defender los intereses de todos, empezando los intereses de España", ha defendido la dirigente madrileña, quien ha asegurado que no les saldrá "gratis" y ella se encargará de ello "por mucho desgaste" que contraiga.

Por otro lado, la presidenta Ayuso ha pedido cautela ante la posible convocatoria de una huelga general contra la amnistía y los pactos del PSOE porque muchos ciudadanos "no se las pueden permitir" y estas tienen "daños colaterales".

"Yo soy partidaria de trabajar constantemente para intentar revertir una situación en la que nos está metiendo el presidente del Gobierno a España entera, pero hay que ser cautelosos con las decisiones que se toman", ha expuesto.

Ayuso cree que hay que medir y ver qué consecuencias contraería. A su parecer, se está en un momento en el que hay "muchos ciudadanos que no se pueden permitir estas huelgas, que tienen daños colaterales".

El sindicato Solidaridad, ligado a Vox, ya ha convocado para el próximo viernes 24 de noviembre una huelga general en defensa de la unidad de España y para mostrar su rechazo a la futura ley de amnistía y a los pactos del PSOE para la investidura.