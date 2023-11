Barcelona señaliza casi una cuarentena de puntos donde es obligatorio bajar del patinete o de la bicicleta

El Ayuntamiento de Barcelona instalará en 39 puntos de la ciudad antes de que acabe el año unas nuevas señales que indican la obligación de bajarse de la bicicleta o el patinete. Lo ha anunciado este lunes el director de Servicios de Movilidad, Adrià Gomila, que ha apuntado que el objetivo de la medida es reducir los problemas de convivencia entre estos vehículos y los peatones.

Se trata de unas señales azules redondas con un dibujo de personas que caminan mientras llevan el patinete o la bici de la mano, que por el momento se han instalado en nueve lugares donde ya estaba indicado el veto a estos vehículos (porque son sitios muy concurridos de viandantes o no lo suficientemente anchos, por ejemplo). Sin embargo, se alertaba de este, habitualmente, a través de la señal clásica de prohibido circular, roja y blanca. Antes de que empiece 2024, las azules se colocarán en 30 puntos más en los que no se puede ir en bicicleta o patinete, algunos ya señalizados con el símbolo clásico y otros no.

La nueva señal. Carla Mercader

Gomila ha justificado la necesidad de esta medida porque hay "usuarios que siguen circulando" con estos vehículos por lugares donde está prohibido. "La nueva señal es mucho más intuitiva y visual", ha dicho, por lo que ha confiado en que sirva para que la entiendan mejor los conductores de bicis y patinetes, que en muchos casos "no tienen carnet de conducir y desconocen la señal de prohibición" clásica. Si la medida no tiene el efecto esperado, ha afirmado, no se descarta reforzar la presencia de la Guardia Urbana y la actividad sancionadora.

Las últimas siete señales azules se han instalado este pasado fin de semana en la plaza de Ferran Reyes 2-8, la confluencia de las calles Ferran Junoy y Sao Paulo, la calle Agudes 92, la esquina de Gran Via Carles III- con Sabino Arana, la pasarela de la Maquinista y los números 276 y 285 de la avenida Meridiana. Antes, ya se habían colocado a modo de prueba otras dos en el Nou Pont del Treball Digne y en la Via Augusta con Pau Alcover. Se está trabajando con los distritos para decidir la ubicación de las próximas 30.

Para la nueva señal, el Ayuntamiento se ha basado en la señal R-422 dirigida a las bicicletas y elaborada por la Dirección General de Tráfico (DGT), que próximamente se tiene que incorporar al Reglamento General de Circulación.

Con el objetivo de que los usuarios de bicis y patinetes se fijen en la del consistorio, la comprendan y la respeten, se ha desplegado una pareja de dos informadores en cada uno de los siete puntos donde se ha instalado este pasado fin de semana.

La medida municipal forma parte del Pla Endreça, que el gobierno de Jaume Collboni en Barcelona puso en marcha para solucionar los problemas de limpieza y mantenimiento de la vía pública, seguridad y civismo en la ciudad. El plan recoge la necesidad de modificar la Ordenanza de Circulación de Peatones y Vehículos para dar respuesta al aumento de patinetes.