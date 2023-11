Así se pelean, en su vida privada, Belén Esteban y María Patiño: "Me ha bloqueado"

Belén Esteban y María Patiño, además de ser compañeras de pantalla, son grandes amigas. Y, como es lógico, además de cariño, en la amistad surgen roces o malentendidos que pueden llevar incluso a discusiones.

Eso es lo que ellas han reconocido recientemente en el pódcast La Pija y la Quinqui, donde, nada más arrancar, confesaron que acababan de tener una discusión.

Así, admitieron que, cuando discuten, "siempre" es Belén la que acaba "llamando primero". "Yo es que soy muy caracol, cuando sufro me meto en mi caparazón", se defendía, por su parte, Patiño.

Entonces, tomaba la palabra Esteban: "¿Es que sabes lo que ha hecho? ¡Me ha bloqueado!". Eso sí, entre risas y admitiendo que el gesto de su amiga solo duró "tres cuartos de hora". "Yo he llorado, pero cuando me desbloquea, luego, como si nada", asegura la de Paracuellos.

Así, incluso el marido de Belén Esteban, Miguel Marcos, tiene opinión de la amistad entre ambas, asegurando que la forma de afrontar sus enfados no es "normal". "Él me dice que deberíamos hablar, pero no, no, nosotras no hablamos", destapa la madrileña.