Tu horóscopo diario: lunes 13 de noviembre de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 13 de noviembre de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

La influencia de Urano continuará hoy, con mayor intensidad incluso que ayer, y a consecuencia de ello debes tener cuidado especialmente con los negocios, inversiones y otros asuntos de dinero, reflexionar las cosas con gran calma y no dejarte llevar solo por corazonadas, de lo contrario hoy podrías cometer un gran error.

Tauro

Hoy la influencia de Urano será aún mayor que la de ayer, y por ello no debes extrañarte si la semana comienza con bastantes sorpresas, aunque probablemente estas no van a ser agradables, y si lo son entonces traerán algo aparejado que no te gustará tanto. Debes procurar no meterte en juicios porque vas a salir perdedor.

Géminis

Hoy deberías ser particularmente prudente y reflexivo si te metes en operaciones importantes relacionadas con el dinero, ya sean inversiones, negocios o apostar por algún nuevo trabajo mucho mejor remunerado. Ten cuidado, las cosas no son como parecen y aunque eres muy inteligente hay detalles que estás olvidando.

Cáncer

La influencia dominante de Urano, que va a traer sorpresas poco agradables a la gran mayoría de las personas, sin embargo, va a ser mucho más positiva para ti porque te va a sacar de tu letargo interior y también te dará el valor y audacia necesarios para tomar aquellas iniciativas que en este momento necesitas afrontar.

Leo

Hoy el planeta Urano se hallará muy poderoso, más incluso que ayer, y eso para ti no será una buena influencia, ya que te va a desbaratar muchas de las cosas que tenías preparadas para esta nueva semana, o que esperabas que sucedieran. Por fortuna, la suerte siempre está contigo y si se cierra una puerta se te abrirá otra.

Virgo

La influencia de Urano, que hoy llegará a su máximo poder, no te va a traer un mal día, pero sí te va a llenar de pequeñas y molestas sorpresas, muchos pequeños problemas y cortapisas que se van a interponer en tu camino de forma inesperada y te complicará bastante las cosas. Todo saldrá bien pero terminarás agotado.

Libra

La semana va a comenzar con un día algo difícil y aparentemente estéril. La influencia dominante de Urano va a hacer que te muestres más nervioso, inquieto o estresado de lo habitual, afrontando tensiones o conflictos que te van a llegar de todas las direcciones, para finalmente tener la sensación de que ha sido un mal día.

Escorpio

Hoy también continuaremos bajo el dominio de la influencia de Urano, más incluso que ayer. En tu caso este planeta te va a traer acontecimientos o cambios importantes en tu vida sentimental o familiar. Se trata de cambios para bien, aunque en un principio quizás te parezca todo lo contrario. Nuevas relaciones íntimas.

Sagitario

Nada existe más importante para ti que la amistad, pero debes tener cuidado porque en tu círculo íntimo hay una manzana podrida y la influencia de Urano, que en este momento domina sobre los demás planetas, va a hacer que lo descubras de un modo totalmente inesperado. Sin duda te dolerá, pero es algo necesario.

Capricornio

Un viaje inesperado o, en su caso, tendrás noticias de una persona muy importante para ti y que se encuentra muy lejos. Hoy la influencia dominante de Urano te va a traer sorpresas relacionadas con lugares muy lejanos, quizás tú tengas que ir a ellos o sean otros quienes vengan a verte. Podrías encontrar el amor en un viaje.

Acuario

Sufrimientos y adversidades relacionados con la vida íntima y la familia. La situación podría ser incluso algo más difícil en el caso de que también trabajes en tu propio hogar. La semana no va a tener un buen comienzo, pero es muy probable que solo sea algo de carácter transitorio. Hoy debes procurar evitar las discusiones.

Piscis

Riesgo de separación o ruptura de tus socios, y en caso de que no los tengas entonces el peligro se dirigirá hacia tus mejores amigos o personas con las que trabajes estrechamente. En realidad todo esto sucederá porque te van a hacer una traición y te dejarán solo cuando más necesitabas el apoyo de tus socios o compañeros.