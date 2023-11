La exnovia de Matthew Perry sostiene que el actor había recaído en sus adicciones

Aunque no se conocen aún los detalles de la causa de la muerte del actor Matthew Perry hace dos semanas en el jacuzzi de su casa en California, una expareja de la estrella de Friends sostiene que habría vuelto a recaer en sus adicciones.

Tal y como recoge The Sun, Kayti Edwards, de 47 años, salió con la el actor en 2006, trabajó como su asistente en 2011 y mantuvo una relación cercana con él todo este tiempo.

No obstante, los informes toxicológicos iniciales revelaron que no había metanfetamina ni fentanilo en su organismo, aunque la causa de su muerte sigue sin confirmarse mientras se realizan pruebas más detalladas.

Pero Edwards insiste en que presentaba que todos los signos de una recaída en su adicción a las pastillas en el período previo a su muerte a los 54 años, el pasado 28 de octubre.

Las autoridades encontraron varios medicamentos recetados en casa de Perry, incluidos medicamentos para la depresión, la ansiedad y la EPOC, una enfermedad pulmonar común que causa problemas respiratorios.

Kayti Edwards, que es nieta del director Blake Edwards y la actriz Julie Andrews, afirma que la aparente ausencia de analgésicos opioides recetados, como vicodina, a la que Perry fue adicto, no significa que no hubiera tomado medicamentos de ese tipo.

"Hay muchas cosas que no me cuadran. No creo que simplemente se haya ahogado en su jacuzzi, eso no suena bien. Conozco a Matthew y sé que no se habría ahogado sin más. Creo que podría haber tomado pastillas en la semana previa", dijo Edwards.

"Dijeron que no había analgésicos recetados, lo cual no me sorprende, porque no dejaba medicamentos tirados por ahí. Estaba paranoico y los tomaba todos, por lo que no había ninguna evidencia, y luego salía a buscar más cuando estaba listo", añadió la exnovia.

Según Edwards, hay un detalle que la hace sospechar, y es que usó el apodo de 'Mattman' en una de sus publicaciones de Instagram antes de morir. "Eso de Mattman no era algo que hacía cuando estaba sobrio. Mattman 'salía del armario' cuando no estaba sobrio y se sentía invencible", dijo.

Además, según esta mujer, cuando Perry estaba bajo los efectos de los medicamentos, solía bañarse. "Una vez, su vecino en Hollywood Hills encontró a Matthew desnudo y colocado en su piscina. Tuve que ir allí y sacarlo de la piscina de su vecino. Tenía algo con el agua cuando consumía drogas. Él siempre quería estar en la piscina o en el jacuzzi", dijo.