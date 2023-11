Tu horóscopo diario: domingo 12 de noviembre de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 12 de noviembre de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Una influencia poderosa y dominante de Urano hará que este sea un día de sorpresas para ti, ni bueno ni malo sino sobre todo diferente, aunque tú te encontrarás emocionalmente entusiasmado y esperanzado, y tendrás que elegir entre dos actividades o dos planes distintos para pasar el día. Inestabilidad en las relaciones.

Tauro

Sorpresas agradables o incluso ayudas y buenas noticias que te van a surgir de una forma inesperada. Este será un día muy favorable para las relaciones de amistad, y si en muchos momentos tú siempre eres el que das y el que te preocupas por los demás, ahora va a suceder al contrario y ellos se preocuparán por ti.

Géminis

Urano va a ser hoy el planeta dominante y su influencia hará que te vuelvas más radical y más obstinado. No será un mal día para ti, pero quizás te lo compliques un poco por tu tendencia a elegir el camino más difícil. Riesgo de algunas tensiones con tu pareja o seres queridos, pero que finalmente se podrán reconducir.

Cáncer

La poderosa influencia de Urano, que hoy será el planeta dominante, va a estimular y potenciar tu tendencia a los sueños y fantasías, pero también te volverá más audaz y esperanzado, te ayudará a superar algunos temores absurdos y a salir un poco de tu introversión habitual. Al final el balance del día va a ser favorable.

Leo

Gran actividad, pero en el seno del hogar o relacionada con la familia. Es un día ideal si quieres hacer alguna pequeña obra en tu hogar o cambiar los muebles de sitio. La influencia de Urano, que hoy será el planeta de mayor influencia, te volverá más nervioso y radical, pudiendo llevarte a algunos choques con tus familiares.

Virgo

Hoy el día no estará tan bien dispuesto como los anteriores y, como en muchas otras ocasiones, no solo tendrás que ocuparte de tus propios asuntos sino también de las preocupaciones y problemas de tus seres más queridos. Tú necesitabas descansar o al menos olvidarte un poco de los problemas, pero esto no va a poder ser.

Libra

Urano va a ser hoy el planeta dominante y su influencia predispone bastante a los choques y conflictos que surgen de forma repentina e inesperada, ya sea con tu pareja, familiares, hijos o amigos. Por eso es probable que no tengas un día tan tranquilo o relajado como esperabas, sobre todo por la tarde. Rehúye los conflictos.

Escorpio

La influencia dominante de Urano va a hacer que hoy sea para ti un día de sorpresas en el amor, si crees que ya lo tienes todo controlado y esperas vivir un día feliz a lo mejor te llevas una sorpresa negativa. Lo mismo sucederá al contrario, si pierdes la esperanza de ser feliz con la persona que amas... a lo mejor te equivocas.

Sagitario

Hoy debes tener un especial cuidado con las lesiones y accidentes, especialmente si te gustan los deportes violentos o tienes una especial predisposición a enfrentarte a situaciones violentas, o a ir como un loco al volante de tu coche. Lo que no te había sucedido en otros momentos te puede suceder ahora, debes ser prudente.

Capricornio

Este será uno de los signos más favorecidos por los astros en el día de hoy, especialmente en el ámbito familiar y los asuntos de carácter más íntimo. Quizás tengas un día feliz de forma inesperada, porque tú lo esperabas más complicado, o incluso más gris, pero llegará un acontecimiento muy favorable para removerlo todo.

Acuario

Ten cuidado con tu temperamento, que hoy va a estar especialmente colérico e intransigente. Y aunque tú persigues lo mejor para aquellos que más quieres muchas veces te falla el modo de transmitírselo o renuncias a ponerte en su lugar. Deseas hacer el bien, pero a veces consigues lo contrario, y hoy puede ser uno de esos días.

Piscis

La influencia de Urano, que hoy va a ser el planeta dominante, tendrá efectos negativos para ti aumentando tu tendencia a la inestabilidad emocional y atrayéndote algunos problemas o tensiones en la vida sentimental. Harás cosas con la mejor de las intenciones y, sin embargo, recibirás por ello reproches y desagradecimiento.