Los 70 policías procesados por los disturbios de Cataluña: "No podemos ir en el mismo saco que los prófugos de la Justicia"

Los 70 agentes procesados por los disturbios de Cataluña en 2017 y 2019 se quejan del olvido total al que han sido sometidos. Llevan seis años procesados en juzgados, enfrentándose a penas de dos a nueve años de cárcel e incluso a la inhabilitación profesional de por vida.

Un policía nacional, que ha querido mantenerse en el anonimato, explica que se enfrenta a 9 años de cárcel por usar su defensa reglamentaria, "la porra", durante el referéndum ilegal de Cataluña el 1-O en un colegio electoral. Asegura que sus denunciantes sufrieron lesiones leves.

"La petición de pena asciende a nueve años de cárcel y doce de inhabilitación. O sea, supondría la expulsión del cuerpo... Empleé en tres ocasiones la defensa reglamentaria, la porra. Las lesiones fueron tan leves que ningún lesionado, gracias Dios y por nuestra pericia, tuvo días impeditivos", afirma.

Ha dejado las Unidades de Intervencion Policial. "Lo dejamos el 90%, porque nos mandaron allí con unas órdenes que cumplimos y que luego parece que fuimos los malos". "Quien cometió un delito es quien va a redactar la ley de su propia liberación", añade Carlos Carretero, abogado de policías procesados.

"Los policías y guardias civiles dimos cumplimiento a las órdenes gubernamentales dirigidas a restablecer el orden constitucional, y ahora vemos cómo desde el Gobierno central se trata de amnistiar a quienes quebrantaron el Estado de derecho", manifiestan desde los sindicatos.

Los agentes imputados también serán beneficiados por la futura ley de amnistía, lo que les permitiría quedar penalmente impunes. No obstante, los sindicatos policiales sienten que están siendo "utilizados como moneda de cambio en las negociaciones para formar gobierno".

En este sentido, el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Jacobo Rodríguez, señala que los policías fueron apedreados físicamente en 2017 y 2019, y que ahora les "apedrean institucionalmente" con la amnistía.

Por ello, no quieren que les apliquen la ley de amnistía. "No puedo ir en el mismo saco que Puigdemont, que Marta Rovira, que prófugos de la justicia...", explica la fuente anónima. Además, les sorprende que en el acuerdo entre PSOE y Junts no se haya hecho referencia a los policías que tuvieron que jubilarse por las graves heridas sufridas durante los disturbios por el 1-O.

En un manifiesto conjunto de SUP y AUGC, las asociaciones denuncian que la amnistía "pretende socavar" el principio de igualdad ante la ley, al exonerar de responsabilidades penales "a quienes pretendieron quebrantar la cohesión social y romper las bases de la convivencia, creando un precedente peligroso".