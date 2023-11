Adriana Abenia confiesa su complicada relación con la fama: "Me llegó rápido, no supe gestionarla y acabé enferma"

El libro La vida ahora de Adriana Abenia es toda una revelación de su historia personal, tanto en la parte positiva como negativa. En él, la presentadora desvela diversas vivencias que cambiaron su vida, desde la fama hasta un episodio traumático mientras era reportera en Sálvame.

Su popularidad llegó como reportera para Sálvame Diario, donde se enfocaba en conseguir declaraciones de miembros de la Casa Real y políticos. "A mí la fama me llegó muy rápido y no supe lidiar con ella. Era complicado y al no gestionarla bien, fue uno de los motivos por los cuales acabé enferma", explica en una entrevista a Diez minutos.

En este sentido, señala a su pareja como uno de los apoyos fundamentales: "Cuando te haces tan popular de la noche a la mañana es complicado, por eso fue tan importante tener a Sergio a mi lado, una pareja desde los 15 años", añade.

Sin embargo, la fama no es lo único con lo que ha tenido que lidiar. Y es que durante la cobertura de un viaje de los reyes, Abenia sufrió abuso sexual, un suceso que ha mantenido en secreto hasta ahora. Las consecuencias de este incidente fueron profundas, pero decidió seguir adelante y, diez años más tarde, ya lo da por superado.

A pesar de sus grandes logros y la seguridad que muestra, Abenia compartió que había luchado durante años contra la angustia y la ansiedad, incluso enfrentando un ictus. En su libro, expresa la lección aprendida y que a veces es necesario romperse para volver a crecer.

"Yo era como un robot, a lo largo de los años he comprendido que es un error, no disfrutas del momento. Olvidas que por el camino hay cosas muy importantes, eso fue lo que me pasó. Gobernó tanto el trabajo mi vida, me atrapó tanto, que me vi en una espiral vertiginosa que me pasó factura", apunta.

La revelación de sus inseguridades, el impacto en su salud mental y física y su recuperación son parte del mensaje que quiere transmitir con su libro: "Lo que quiero es que la gente entienda que puede pasarle a cualquiera, quiero que entiendan cómo sintiéndome muy vulnerable, consigo hacerme con las riendas de mi vida".

Aunque al principio temía que contar su verdad afectara su carrera, ahora busca inspirar a otros a cuidar su salud. "Antes, ir a un psiquiatra o a un psicólogo era estar loco, ahora no. Deberíamos cuidar más la salud mental y física, porque el ejercicio es clave para sentirte a gusto. Yo me lo guardé todo, cubría con mentiras lo que no quería contar".

El incidente también la llevó a guardar silencio y cubrir con mentiras aspectos de su vida, incluyendo su despido de Sálvame. La fama repentina y la falta de manejo de esta situación fueron contribuyentes a su enfermedad, pero destaca la importancia de tener a su pareja, Sergio, a su lado, como un pilar fundamental en su recuperación.