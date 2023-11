Tu horóscopo diario: sábado 11 de noviembre de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 11 de noviembre de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Te espera un día de mucho trabajo, aunque en muchos de los casos ya no sea vuestro trabajo habitual, sino más bien otro tipo de tareas en relación con el hogar o actividades para ayudar a los familiares. En realidad puede que no sea un día demasiado agradable, pero seguro que no vas a tener tiempo para aburrirte.

Tauro

Trabajos y actividades de carácter doméstico en un día que va a ser mucho más de afrontar tareas que van surgiendo que de ocio y descanso. Asimismo, preocupaciones o inquietudes relacionadas con el dinero, o muchos gastos que se van a presentar de forma inesperada. Todo saldrá bien aunque acabarás agotado.

Géminis

Aunque inicialmente el día estará bien dispuesto, sin embargo, te va a costar mucho centrarte o saber realmente bien lo que quieres hacer. Hoy vas a tener muy marcada tu tendencia natural a dispersarte o tal vez te sientas muy atraído por dos o tres cosas al mismo tiempo y no sepas bien como actuar. Inestabilidad.

Cáncer

Aunque a veces te sientes asaltado por terribles miedos o malos presagios, como también puede ocurrirte hoy, sin embargo, no eres consciente de la gran protección que tienes frente a los grandes problemas y peligros, cosa de la que también te vas a dar cuenta hoy o lo vas a sentir con más claridad. Camina sin miedos.

Leo

Este fin de semana van a reinar malas configuraciones planetarias y va a resultar difícil que puedas pasarlo realmente bien o hacer las cosas tal como desearías. Tus sueños e ilusiones saldrán y se realizarán, pero eso ocurrirá un poco más adelante. En este momento tendrás que afrontar problemas en el amor o la familia.

Virgo

Muchas veces tu destino gira al revés de el de la mayoría de la gente. Hoy es un día con importantes tensiones planetarias y por todo ello un poco difícil o crispado para la gran mayoría de los demás signos, pero, sin embargo, el tuyo puede ser uno de los mejores signos y podrías vivir un día realmente placentero o feliz.

Libra

Un día más, la presencia de la Luna, y sobre todo de Venus, en tu signo suavizarán las tensiones o desencuentros que puedan producirse con tu pareja, familiares u otros seres queridos y te ayudarán a gozar de un día más placentero, o simplemente, a tomarte las cosas de un modo más positivo. Día favorable para viajar

Escorpio

Por un lado, este será un excelente día para dedicarlo a asuntos familiares y gozar de la paz del hogar. Sin embargo, por otro lado, este fin de semana predominarán planetas violentos como Marte o Urano, y esa paz familiar se podría romper de forma brusca con violentas discusiones que estallarán de forma repentina.

Sagitario

Afortunadamente, hoy tendrás un día que va a ir claramente de menos a más. Te asaltarán muchas tensiones y gran malestar emocional a lo largo de la mañana, pero todo cambiará claramente a mejor en la segunda mitad del día, especialmente porque vas a recibir una gran alegría procedente de uno de tus seres queridos.

Capricornio

Mientras otros pasan un día complicado, o con más problemas de los que esperaban, sin embargo, tú podrás disfrutar de un día muy placentero con tu familia y seres más queridos; o pasarlo solo haciendo aquellas cosas que más te apetecen. Además, también te llevarás una sorpresa muy agradable y totalmente inesperada.

Acuario

Por un lado, este será un día ideal para realizar tus sueños y hacer aquellas cosas que más te gustan. Y, por otro lado, hoy los que te rodean te van a ver más raro que nunca, aunque en realidad simplemente sacarás al exterior ese mundo tan singular y diferente que tienes en tu interior. Sin embargo, será un día feliz para ti.

Piscis

El predominio de planetas como Marte o Urano, que además se hallarán disonantes sacará el lado más impaciente o colérico de tu carácter y podrías tener conflictos o incluso violentos enfrentamientos con tus seres más queridos, aunque no fuera esa tu intención. Debes tratar de controlar tus nervios o te darán un disgusto.