Las teorías desinformadoras sobre las manifestaciones en las sedes del PSOE.

"Fuerza aérea y ejército listos para la activación de la ley marcial el próximo sábado!!!". "El Gobierno estudia decretar el estado de excepción para evitar las concentraciones ilegales contra la amnistía". Estas son algunas narrativas desinformadoras y por la que nos habéis preguntado a través del chatbot de WhatsApp de Maldita.es (+34 644 229 319) y que se están moviendo en relación a las protestas delante de las sedes del PSOE.

"El Gobierno va a decretar la ley marcial"

Uno de estos mensajes que se difunden asegura que "el Ejército se está preparando para la activación de la ley marcial". Sin embargo, lo hace sin aportar ninguna prueba de lo que dice.

Captura de cómo se difunde el contenido. Maldita.es

En la misma publicación añade: "No confirmado". Además, no es la primera vez que esta cuenta publica contenido similar en su cuenta oficial de Twitter (ahora X) donde afirma que "se acerca la ley marcial" en varios meses y años.

Captura de cómo se difunde el contenido. Maldita.es

Captura de varios tuits publicados por la cuenta que lo difunde.

No hay constancia de artículos de medios ni de fuentes oficiales sobre la activación de la ley marcial, y además, en España esta ley no está regulada. Lo más parecido que existe es el estado de sitio, recogido en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio. En el capítulo 4 de esta ley se establece que el estado de sitio se debe declarar por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, y a petición del Gobierno, “cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros medios”.

"El Gobierno va a decretar un estado de excepción"

Otro de los contenidos desinformadores que se está moviendo asegura que el Gobierno va a "decretar un estado de excepción". Para difundir esta idea afirman, por ejemplo, que el periódico El País ha publicado un tuit en el que dice que el actual Gobierno en funciones está barajando esa posibilidad, la de decretar un estado de excepción para evitar que continúen las manifestaciones ante las sedes del PSOE.

Como ya hemos desmentido en Maldita.es, la cuenta que ha difundido este contenido no es el perfil oficial de El País, y además se define en su biografía de la plataforma X (antes Twitter) como un perfil "parodia".

Esta teoría desinformadora también se difunde sin aportar pruebas, enlaces o fuentes y no hay rastro de lo que afirma.