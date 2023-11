José Rodríguez dos Santos: "Spinoza era un maldito, pero está a la altura de Platón y de Sócrates"

El periodista portugués José Rodrigues dos Santos, presentador del buque insignia de los telediarios de la televisión pública lusa y autor de veinticinco novelas, publica simultáneamente en trece países, entre ellos España, la obra con la que pretende descubrir a uno de los filósofos de cuyas ideas nacieron las ideas de la Ilustración: Baruch Spinoza. Su título: El secreto de Spinoza. José Rodrigues dos Santos no pierde el tiempo. Periodista y escritor, este hijo de las colonias portuguesas nacido en Mozambique en 1964 ha presentado miles de ediciones del Telejornal, el telediario más seguido de la televisión pública lusa, ha colaborado con la BBC y con la CNN y se ha disciplinado para firmar 25 novelas que le han convertido en uno de los escritores más populares en lengua portuguesa del mundo. La última recrea la azarosa vida del filósofo Baruch Spinoza, el padre del pensamiento moderno y el instigador sereno de las ideas de la Ilustración. El secreto de Spinoza está editada en España por Espasa. En su visita a Madrid, conversa con este periódico sobre ese gran desconocido que es Spinoza.

He empezado a leer su libro sobre Spinoza y lo primero que me he preguntado es cómo no se han hecho muchas más novelas sobre él. Vaya vida: un judío portugués que nace en Amsterdam en 1632 porque sus padres huyen de la Inquisición y que siendo un veinteañero indaga en la naturaleza de Dios hasta cuestionar los errores que encuentra en la Biblia, lo que le cuesta la expulsión de su comunidad. Y, a partir de ahí, una vida de reflexión que le lleva a escribir tratados capitales que influirán vivamente en casi todos los grandes pensadores de la Ilustración.Se trata de uno de los mayores genios de la humanidad. Él creó nuestro mundo de alguna manera. Él fue quien terminó el método científico que iniciaron Francis Bacon en Inglaterra y René Descartes en los Países Bajos. Y fue el primero en decir que Dios es la naturaleza.

Pero estas acusaciones no quebrantan su compromiso con la verdad y con la reflexión honesta sobre lo que piensa sobre la humanidad de los textos sagrados.Spinoza tenía coraje y tenía lo que podríamos llamar el orgullo ibérico. Quería ser cauteloso, pero no era prudente, no podía dominar su orgullo. Se decía a sí mismo: "Por qué no te callas?", pero no se podía callar. Entendía que tenía que decir todo esto. Y sus ideas le terminan enfrentando a su propia comunidad, a los judíos ibéricos de Ámsterdam, y luego a los calvinistas. Spinoza lo que dice de la religión es que su función es la moral y que lo importante de la Biblia es cuando dice que no se debe hacer a los otros lo que no quieres que te hagan a ti, y que todo el resto no son más que comentarios. Para Spinoza, los religiosos no tienen que hacer ni política ni ciencia. Y sus ideas perviven e influyen, incluso aunque no le cite explícitamente. Le pongo el ejemplo de John Locke, el padre del liberalismo moderno, que viaja de Londres a Ámsterdam para leer de primera mano las obras de Spinoza y luego escribe sus grandes obras liberales. Pues bien, estas ideas de Locke, que beben directamente de Spinoza, luego son el nutriente de la constitución norteamericana, pero Locke no cita a Spinoza porque este es considerado poco menos que Satanás.