Detienen al Dr Matthew Lani, el 'tiktoker' sudafricano que se hacía pasar por médico en hospitales: "Solo lo hacía para divertirse"

El joven sudafricano Matthew Lani, conocido en redes sociales como Dr Matthew Lani, fue arrestado el pasado domingo 29 de octubre tras descubrirse que se hacía pasar por médico en un hospital local para, presuntamente, compartir consejos y vender medicamentos a sus seguidores de redes sociales, sin tener ninguna experiencia médica.

Matthew Bogani Lani, de 27 años, saltó a la fama en internet afirmando ser uno de los médicos más jóvenes de Sudáfrica. Encumbrándose a sí mismo como un estudiante prodigio -aseguraba que se matriculó a los 16 años en la Facultad de Medicina de la Universidad de Wits-, el tiktoker se grababa patrullando hospitales, vestido con una bata blanca y un estetoscopio al cuello, para ver, supuestamente, a sus pacientes.

Sin embargo, nada de esto sería cierto y, después de haberse infiltrado en varios hospitales, el Dr Matthew fue finalmente arrestado el pasado mes en del Hospital Helen Joseph en Johannesburgo.

"Lani fue capturado justo antes de las 8 de la noche disfrazado con una sudadera con capucha y con una máscara quirúrgica con un estetoscopio alrededor del cuello. Anteriormente, había ingresado a la misma instalación para curar contenido engañoso bajo el pretexto de que era un médico calificado", aseguró el portavoz del Departamento de Salud de Gauteng.

Según la BBC, al verse apresado por la policía, el creador de contenido pidió ir al baño para, de esta forma, intentar escaparse por la ventana. No obstante, los agentes se percataron de que estaba corriendo y, pidiendo refuerzos, terminaron frustrando su plan, deteniéndolo una vez más.

Al parecer, la estrella de TikTok llevaba semanas en el punto de mira después de que un medio local, Independent Online, levantara las sospechas sobre él, a raíz de un vídeo en el que se refería al cáncer de páncreas como cáncer "pantrópico". Poco después, la Universidad de Witwatersrand y el Consejo de Profesiones de la Salud de Sudáfrica negaron expresamente que fuera un estudiante de su centro, lo que provocó que TikTok cerrase su cuenta en esta red social.

Detenido, sin pruebas

A pesar de todo, la Fiscalía Nacional de Sudáfrica -NPA, por sus siglas en inglés- emitió recientemente un comunicado en el que aseguraba que no había "pruebas" reales contra Matthew Lani, confirmando la tesis de la defensa. "Su conducta... de hecho, solo lo hacía para entretenerse", afirmaba el abogado de Lani. "Aquí no hay ningún denunciante que diga que en realidad consultó como médico... por lo que, como resultado, no hay ningún caso en su contra".

"Aquí no hay ningún denunciante que diga que en realidad consultó como médico... por lo que, como resultado, no hay ningún caso en su contra", añadió el abogado defensor. Aun así, el caso está lejos de llegar a su fin. De hecho, la NPA solicitó más investigaciones para decidir "si se debe o no iniciar un proceso penal contra el sospechoso" y, este martes, una fuente cercana a la investigación desveló a TimesLIVE que se ha abierto una causa penal contra él.

De esta forma, según datos recogidos por la BBC, Lani se convierte en una de las 124 personas arrestadas en los últimos tres años por hacerse pasar por un médico en Sudáfrica, según datos