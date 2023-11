Qué es el cryptosporidium, el parásito que está provocando diarreas en toda Europa y suma ya más de 3.400 contagios en España

Las autoridades sanitarias europeas han hecho sonar las alarmas por el aumento de contagios de criptosporidiosis en varios países, entre ellos España, desde finales de verano. La enfermedad, causada por el parásito Cryptosporidium, provoca en las personas afectadas diarreas acuosas y molestias gastrointestinales que pueden revestir gravedad en niños pequeños y son potencialmente mortales en inmunodeprimidos.

En España, desde enero de 2023 y hasta 31 de octubre, las Comunidades Autónomas han notificado a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica un total de 3.462 casos de criptosporidiosis. Esto supone cuadruplicar el total de casos registrados en 2022, con 815 casos confirmados. El brote más relevante (más de 450 afectados) se registró en septiembre en varios municipios del área de Tarazona (Zaragoza) y allí las restricciones de consumo de agua todavía perduran. Además, una investigación en Reino Unido asocia parte de sus 2.000 casos a turistas presuntamente contagiados en piscinas de hotel en Salou (Tarragona).

¿Qué es el cryptosporidium? ¿Cuáles son las vías de contagio? ¿Qué medidas de prevención existen? Consultamos a Isabel de Fuentes, experta en protozoos intestinales del Centro Nacional de Microbiología, y a Carmen Varela, científica en el Centro Nacional de Epidemiología, sobre esta enfermedad de obligado registro desde 2015.

¿Qué parasito causa la criptosporidiosis?

De Fuentes explica que la enfermedad la inocula el Cryptosporidium, un protozoo de entre 3 y 6 micras de tamaño, muy prevalente en la naturaleza y que se contagia entre animales y humanos. Las subespecies más extendidas son la 'parvum' y la 'hominis', y esta última es culpable de la mayoría de contagios confirmados en España.

¿Cómo se contagia el parásito?

El enfermo que está contagiado elimina varios miles ooquistes (huevos de Cryptosporidium) por las heces y puede contaminar el medioambiente, el agua o la tierra. Se generan contagios indirectos por vía oral mediante el consumo de agua, frutas o vegetales contaminados. De manera directa también el infectado contagia a través del contacto físico en situaciones de falta de higiene personal.

¿Çuáles son los principales síntomas?

En individuos sanos la criptosporidiosis puede ser asintomática, pero la presentación más común es en forma de diarreas acuosas y fuertes dolores abdominal que remite espontáneamente en dos semanas. Está asociada también a vómitos, fiebre, pérdida de peso y deshidratación. Puede ser más grave y potencialmente mortal en niños pequeños y en inmunodeprimidos. En el último año con datos completos (2021) hubo 144 hospitalizaciones en España, y ni ninguna defunción.

¿Ha aumentado la incidencia este año?

En el Centro Nacional de Epidemiología corroboran un incremento importante de casos en varios países europeos en los meses de julio, agosto y septiembre. Entre los países más afectados están España, Luxemburgo, Países Bajos o Reino Unido. El Centro Europeo para el Control y Prevención de enfermedades (ECDC) ha alertado del auge de este parásito intestinal y ha señalado lugares vacacionales de España como puntos de infección.

En España, en lo que va de año (hasta el 31 de octubre de 2023) las Comunidades Autónomas registraron en la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, a través de la plataforma SIVIES, 3.462 casos confirmados de criptosporidiosis. "Esto supone un aumento comparado con los casos notificados en 2022, 815 casos confirmados". Solo en en un área de varios municipios alrededor de Tarazona (Zaragoza) se contagiaron más de 500 personas a primeros de septiembre.

¿A qué puede deberse el repunte?

Un equipo de científicos estudia en estos momentos qué ha podido provocar tal incremento de la incidencia en España. Los expertos están elaborando una evaluación del riesgo que estará disponible en los próximos días. Se estudia qué variantes del virus son las predominantes, los focos de los brotes, así como los factores que están relacionados con su expansión: temperaturas extremas o precipitaciones.

¿Es una enfermedad estacional?

Está probado que hay picos de acumulación de casos sobre todo en los meses de verano. La explicación estaría en una mayor relajación de las medidas de precaución que posibilitan contagios más numerosos en piscinas y otras aguas recreativas. "Casi nadie en verano espera los 14 días preceptivos después de una diarrea antes de bañarse en una piscina o en otro tipo de aguas recreativas", señala Isabel De Fuentes. Los ooquistes del parásito que causa la infección suelen ser resistentes al desinfectante más común en las piscinas, el cloro. Según De Fuentes apunta que hay estudios que han detectado Cryptosporidium en el agua durante 6 meses.

En el caso específico de Tarazona, análisis realizados en el río Queiles han confirmado que hay presencia de ooquistes del protozoo del género Cryptosporidium en el tramo soriano de este río, según informó el Gobierno de Aragón en una nota de prensa. Las autoridades han aplicado restricciones en el consumo de agua en los municipios zaragozanos de Tarazona, Torrellas, Novallas y Los Fayos. La población general ya puede volver a beber agua del grifo en todos los municipios afectados, pero se recomienda que todavía no la consuman de grifo los niños menores de 6 años y las personas que son inmunodeprimidas.

¿Por qué Irlanda y Reino Unido culpan a Salou?

En Irlanda han detectado medio centenar de casos, 37 de ellos asociados a viajes a Salou, en Tarragona. También el informe posterior a la detección de 2.411 casos en Reino Unido señalaba un porcentaje de afectados que había viajado a España (península o Baleares). Sin embargo, los investigadores británicos reconocen que son un "pequeño número" y que la mayoría de contagios son dentro de Reino Unido". Isabel De Fuentes explica que el contagio en piscinas pudo deberse a un turista o varios contagiados en Reino Unido que incumplieran la recomendación de no bañarse en piscinas comunitarias hasta 14 días después de dejar de tener síntomas. El ECDC ha pedido "investigaciones transfronterizas adicionales" para descubrir los focos y el alcance de los brotes. El Ministerio de Sanidad ha encargado al Instituto Carlos III una evaluación del riesgo de este parásito intestinal, cuyos responsables confían en tener listo el informe en los próximos días.

¿Cuáles son las recomendaciones de los expertos?

El Gobierno irlandés ha pedido a sus nacionales que mientras hagan turismo en España y otros países del continente, extremen las medidas de higiene. "Lávese las manos frecuentemente con jabón y agua limpia antes de comer y beber antes y después de preparar alimentos, especialmente carne cruda después de ir al baño o cambiar pañales, después de visitar los mercados de alimentos, después de tocar artículos en áreas públicas y después de tocar animales vivos". Respecto al agua de beber, "verifique si el agua del grifo está tratada; huélala para detectar el olor a lejía del cloro. Pregúntele al gerente de su alojamiento si considera que el agua del grifo es segura. Si no está seguro, evite beber agua del grifo siempre que sea posible. No use hielo en las bebidas. Cepillarse los dientes con agua embotellada. No entrar a las piscinas si no está satisfecho con las medidas de higiene. Ducharse siempre después de nadar en la piscina o el mar. Y, si se tiene diarrea, no entrar a las piscinas durante dos días después de que sus síntomas hayan desaparecido".