TheGrefg confirma que, finalmente, celebrará los Premios ESLAND en Andorra e intentará que "no haya toxicidad"

Los Premios ESLAND se han convertido, con solo dos ediciones, en uno de los eventos más importantes al año para la comunidad de Twitch. No obstante, también uno de los más oscuros y tóxicos.

La competición por quién es nominado y quién se lleva el galardón ha provocado que muchos streamers como AuronPlay o Spreen hayan renunciado a sus premios, antes incluso de ser mencionados.

Una decisión que hizo reflexionar a TheGrefg, como creador y organizador de los galardones. Finalmente, ha decidido que sí va a realizar los Premios ESLAND 2024 en Andorra.

Los Premios ESLAND son un homenaje a "España, Latinoamérica y Andorra" y, por eso, TheGrefg quiere "terminar la trilogía" y celebrar el evento en los tres países antes de cancelar para siempre los premios o darles otro enfoque.

En su último directo ha comentado con mucha esperanza que espera crear este año un "espacio positivo, constructivo y alegre para la comunidad".

"El año pasado hubo mucha polémica y la gente dijo que sirvió de promoción. Es verdad, pero a mí no me gustó y no quiero que los ESLAND tengan ese ambiente de toxicidad", ha comentado bien claro.

"Quiero que sean algo que respire unión, recordar cosas y buen rollo para la comunidad y streamers", ha pedido: "Nos merecemos tener unos premios así".

Un sueño complejo, ya que, igualmente, debe haber nominados, ganadores y perdedores. Posiciones que chocan mucho con los egos y con los pasionales seguidores de Twitter.

Además, aún está por descubrir cómo se elegirán los seleccionados. El año pasado fue la organización a través de Reddit y la votación con streamers involucrados, lo que dio pie a un campo de batalla que se extendió durante meses.