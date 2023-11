Judith Piquet, alcaldesa de Alcalá de Henares: "El Gobierno sigue sin explicarnos cuáles son los criterios de reparto de los migrantes"

La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, se muestra ilusionada por poder desarrollar las medidas que considera necesarias para su ciudad. El transporte, la movilidad, el empleo, la limpieza y la seguridad son algunos de los puntos en lo que se centrará a lo largo de esta legislatura. Su empeño, según explica, es que los alcalaínos la recuerden por haberse preocupado y defendido sus intereses. Piquet ve la política local como una oportunidad para estar cerca de la gente, escuchar sus problemas y hacer las cosas diferentes. Además, la alcaldesa se muestra preocupada por la falta de concreción y coordinación por parte del Gobierno central en la gestión de la crisis de los refugiados que han llegado a las Islas Canarias.

En breve, comenzará la llegada de migrantes a Alcalá desde Canarias. ¿Qué puede implicar para la ciudad?Eso le pregunto al Ministerio (de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones), nos preocupa cómo le va a afectar a la vida de los vecinos. Mi primera pregunta fue: ¿es usted consciente de que van a traer a más de mil personas a unas carpas en pleno invierno a cero grados? ¿Existe un plan para estas derivaciones? ¿Qué van a hacer durante el día? ¿Cómo les podemos ayudar? Pero no hubo información. Yo lo que veo es una falta de planificación absoluta. Alcalá es solidaria, tenemos entre un 15% y un 20% de población migrante, nadie nos puede decir que no somos solidarios. Pero queremos información para coordinar todos esos servicios y que haya una convivencia tranquila. Los vecinos se preocupan por esa falta de transparencia.

¿Qué lagunas detecta en el plan?No saben decirnos cuánto tiempo van a permanecer estos inmigrantes en Alcalá y hasta cuándo va a estar el campamento en el acuartelamiento. Nos dicen que es posible que hasta marzo, pero no nos aseguran de que esa fecha sea definitiva. Por tanto, le preguntamos: ¿puede tratarse de un CIE encubierto en nuestra ciudad? ¿Habrá un momento de finalización de la llegada de inmigrantes? También siguen sin explicarnos cuáles son los criterios de reparto, por qué más de mil llegan a Alcalá. Y al final nos dieron la razón en una cosa: efectivamente, tienen un plan de seguridad y lo hemos solicitado, pero no nos lo han trasladado y nos piden coordinación aun así.

La presidenta Díaz Ayuso les trasladó a los alcaldes del PP "estar a la altura" en estos momentos. ¿Qué va a hacer para cumplir la petición?Justo eso es a lo que se refería ella, que los alcaldes no perdamos la credibilidad, la ilusión de seguir gobernando para nuestros vecinos. Si la gente pierde la fe en los responsables políticos, alguien puede llegar a pensar que no importa lo que votemos, tenemos que estar a la altura.

Un tema que afecta a los alcalaínos son las constantes averías y retrasos en Cercanías ¿Cómo viven esta situación? Es un problema que afecta diariamente con retrasos e incidencias a los vecinos de Alcalá que se desplazan a otros municipios a estudiar o trabajar. Instamos a que se ejecute el plan de Cercanías de Madrid y depende únicamente del Gobierno. No podemos fomentar el uso del transporte público si no se invierte lo necesario. Mientras que en otras comunidades se ceden las competencias, se invierte o se soterran vías, vemos que en Madrid no se atienden las Cercanías como debiese.

El Gobierno ha acordado ceder las Rodalies a la Generalitat catalana. Si Madrid tuviera la gestión, ¿mejoraría el servicio?Si comparamos el servicio de Metro con el de Cercanías, yo apostaría que mejoraría. Empeorar está complicado. No me voy a atrever a hablar de cesión de competencias, pero sí que si es competencia del Ministerio de Transportes, que se invierta.

A nivel personal, ¿cómo le ha cambiado la vida al ser alcaldesa?He tenido la gran suerte de poder ser la primera alcaldesa de mi ciudad, lo más grande que te puede pasar en política. Los comienzos no son fáciles: te preocupa que cualquier decisión que tomes afecte a la vida de tus vecinos. Es muy gratificante y, a la vez, mucha responsabilidad. Lo más duro quizá sea no poder dedicarle todo el tiempo que quiero a mi familia. Pero se lo dedico a mis vecinos. Y espero que en cuatro años me recuerden porque me preocupé por ellos.