'Operación retorno': estas son las grandes firmas que dejaron su sede social en Cataluña tras el 1-O y que ahora Junts quiere de vuelta

Más de tres meses después de las elecciones del 23-J, la formación de un Gobierno parece estar cada vez más cerca. Tras varias semanas de conjeturas y de dimes y diretes, este jueves el PSOE y Junts finalmente alcanzaron un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

El pacto incluye una amnistía de delitos relacionados con el procés desde 2012, la negociación de un referéndum de autodeterminación, la cesión total del 100% de tributos, así como un mediador internacional que supervisará los acuerdos que se lleven a cabo.

Este trato supone un cambio en el guion de la comunidad, lo cual plantea una serie de dudas sobre el futuro de Cataluña. Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta tiene que ver con ámbito económico, que ya en 2017 sufrió un gran revés como consecuencia del procés.

La celebración del referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre acabó en un éxodo de más de 3.000 compañías que trasladaron su sede social fuera de la región. El texto del acuerdo entre Junts y PSOE habla ahora de abordar "los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Catalunya de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios" del país a raíz del procés.

Algunas de las que se mudaron

Endesa Distribución Eléctrica (abandonó Cataluña el 28 de diciembre de 2017). La multinacional trasladó la sede de su sociedad de distribución eléctrica de Barcelona al número 60 de la madrileña calle Ribera del Loira. La tramitación se llevó a cabo el 20 de diciembre, un día antes de la celebración de las elecciones catalanas, pero fuentes de la compañía no argumentaron los motivos.

Radio Taxi Barcelona (abandonó Cataluña el 22 de diciembre de 2017). La empresa de servicios de taxis situó su nueva sede en la calle Sofía de Madrid, una noticia que se conoció tras publicarse el traslado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), justo el día después de las elecciones catalanas.

Donuts (abandonó Cataluña el 13 de diciembre de 2017). Bakery Donuts Conveniencia S.A trasladó su sede desde Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) al polígono industrial Las Mercedes de Madrid, replicando el movimiento que ya hizo en octubre Bimbo, su matriz.

Grupo Axel (abandonó Cataluña el 5 de diciembre de 2017). El grupo hotelero especializado en la comunidad LGBTQ movió su domicilio social al número 49 de la calle Atocha de Madrid. De esta manera, se sumó a otros grupos hoteleros que han trasladado su sede fuera de Cataluña, como Hotusa y Derby Hotels.

Argal (abandonó Cataluña el 5 de diciembre de 2017). La empresa cárnica trasladó su sede de Lleida a Zaragoza. Desde la compañía confirmaron que esta decisión se adoptó "ante la situación política y social en Cataluña", y que tenía por objetivo "salvaguardar la seguridad jurídica y regulatoria de la compañía".

Pirelli (abandonó Cataluña el 5 de diciembre de 2017). La filial española de la marca de neumáticos italiana se mudó desde l'Hospitalet a València.

AC Marca (abandonó Cataluña el 5 de diciembre de 2017). La firma dedicada al gran consumo y propietaria de Norit, Lactovit y Ceys, trasladó su domicilio a Madrid. Tiene más de 800 empleados y presencia en más de 50 países.

Stada (abandonó Cataluña el 30 de octubre de 2017). El laboratorio, uno de los líderes europeos en medicamentos genéricos, trasladó su sede en Sant Just Desvern (Barcelona) a Madrid para "mantener la operativa normal y proteger los intereses de sus clientes, empleados y accionistas". La medida "no afectará de ningún modo" a la prestación del servicio ni al abastecimiento de medicamentos a farmacias y centros hospitalarios, aseguró entonces la empresa, que está establecida en España desde 1997 y cuenta con más de 11.000 empleados en el mundo.

Allianz Seguros (abandonó Cataluña el 27 de octubre de 2017). Mudó su sede social y fiscal a la calle Ramírez de Arellano de Madrid para "velar por los intereses de clientes, empleados, mediadores y accionistas" ante la declaración unilateral de independencia (DUI) en Cataluña. La decisión no conllevó ningún cambio en la operativa de la compañía. Es uno de los líderes del sector asegurador español, emplea a 2.300 personas y tiene más de 13.000 mediadores.

Faccsa (abandonó Cataluña el 25 de octubre de 2017). La cárnica trasladó su sede social y fiscal de Girona a Madrid. En la ciudad catalana tenía su sede desde antes de la Guerra Civil, pero se mudaron para preservar la "seguridad de las operaciones". Exportan a mercados asiáticos como China o Japón, produce 110.000 toneladas de carne fresca, envasada o congelada al año en su fábrica de Cártama (Málaga). "En un hipotético caso de que se declare la independencia nos podríamos ver encerrados porque nuestras autorizaciones son acuerdos de España con China o Japón", afirmó la empresa hace más de seis años.

Invacare (abandonó Cataluña el 23 de octubre de 2017). La proveedora de material ortopédico dirigida Ester Puigdemont -prima del expresidente de la Generalitat- mudó su domicilio en Celrà (Girona) "debido a la situación política" y para buscar "el mejor entorno posible para el desarrollo del negocio".

Cementos Molins (abandonó Cataluña el 20 de octubre de 2017). La cementera trasladó su sede de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) a Madrid. La compañía reafirmó su compromiso con el mantenimiento de su actividad y también de sus sedes en las sociedades industriales del grupo en Cataluña, es decir, Cementos Molins Industrial, Promsa y Propamsa.

Volotea (abandonó Cataluña el 19 de octubre de 2017). La aerolínea mudó su domicilio social de Barcelona a Asturias para "garantizar el desarrollo de su actividad en el marco y bajo la supervisión de las autoridades aeronáuticas europeas".

Pangaea Oncology (abandonó Cataluña el 19 de octubre de 2017). La biotecnológica, enfocada en la oncología de precisión, movió su sede social de Barcelona a Zaragoza. En un hecho relevante remitido entonces al Mercado Alternativo Bursátil (MAB), donde cotiza, justificó la decisión por "la necesidad de salvaguardar los intereses de, entre otros, los empleados, accionistas, clientes, y proveedores".

Servihabitat (abandonó Cataluña el 19 de octubre de 2017). La inmobiliaria Servihabitat, participada en un 51% por el fondo TPG y en un 49% por CaixaBank, tomó la decisión de trasladar su sede a Madrid en un Consejo de Administración extraordinario. Servihabitat subrayó su compromiso con "la protección de los intereses de los trabajadores, de los accionistas y los clientes".

Laboratorios Ordesa (abandonó Cataluña el 19 de octubre de 2017). La compañía, propiedad de la familia Ventura y especializada en ventas a farmacia de leche y cereales infantiles, acordó trasladar su sede social a Huesca, población donde tiene sus orígenes la compañía.

Grupo Zurich (abandonó Cataluña el 18 de octubre de 2017). La compañía de seguros decidió cambiar el domicilio social de su sucursal en España de Barcelona a Madrid por motivos de seguridad jurídica. Según la entidad, el cambio de domicilio no supondría ningún cambio en el modelo de negocio ni de la actividad de Zurich en España, y sostuvo que los centros de trabajo actuales en Cataluña seguirían operando con normalidad.

Pastas Gallo (abandonó Cataluña el 17 de octubre de 2017). La empresa alimenticia mudó su domicilio social a Córdoba para "garantizar la seguridad jurídica y los intereses de nuestros consumidores, clientes, empleados y accionistas". Tenía su sede en la localidad barcelonesa de Granollers, pero ahora se encuentra en El Carpio (Cordoba).

Bruixa d'Or (abandonó Cataluña el 17 de octubre de 2017). La administración de lotería de Sort, famosa por la frecuencia en salir agraciada en los sorteos, también trasladó la sede desde la localidad leridana hacia Navarra. "Lo hago porque quiero mucho a Cataluña, pero soy español", dijo su propietario en el programa Espejo Público de Antena3. La Bruixa d'Or es la administración que más factura de España.

Codorniú (abandonó Cataluña el 16 de octubre de 2017). La empresa vitivinícola mudó su domicilio social desde Barcelona hacia La Rioja "ante la situación de incertidumbre política y jurídica" en la que se encontraba sumida Cataluña. La compañía aclaró que se mantendría la estructura operativa de producción de todas sus bodegas, así como el total de sus empleados.

TAB Spain (abandonó Cataluña el 16 de octubre de 2017). Trasladó su sede social en Barberà del Vallès (Barcelona) a las oficinas de la compañía en la calle Lagasca 26 de Madrid, "ante la incertidumbre en el panorama socio-político y debido a la inseguridad jurídica" del aquel momento, aseguraron. La filial española de este fabricante de soluciones para baterías de vehículos afirmó que el traslado de domicilio no supondría movimiento de trabajadores.

Gesiuris (abandonó Cataluña el 13 de octubre de 2017). La gestora de fondos mudó su sede a Madrid para "salvaguardar la seguridad jurídica y regulatoria", así como de proteger, "por encima de todo", los intereses de los clientes, proveedores y trabajadores. La firma especializada en la gestión de fondos de inversión destacó que el traslado de su domicilio social no representa un movimiento ni de los empleados ni de la sede operativa de la sociedad.

Axa Seguros (abandonó Cataluña el 11 de octubre de 2017). La filial en España de la multinacional francesa Axa cambió el domicilio social de las entidades Axa Vida y Axa Pensiones de Barcelona a Bilbao "por la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y proteger los intereses de los clientes, mediadores, accionistas y empleados ante el contexto" que sufría entonces Cataluña. La firma explicó que el cambio de domicilio social de estas entidades no tenía ninguna consecuencia en los productos y servicios de los clientes ni afectaría a los empleados y distribuidores "ya que la actividad" continuaría "con normalidad".

Divina Pastora (abandonó Cataluña el 11 de octubre de 2017). La aseguradora decidió centralizar sus negocios en Valencia, residencia de la aseguradora matriz, mediante el traslado del domicilio de sus filiales Clínica Terres de Ponent y Nova Quintàlia desde Barcelona a la capital valenciana. El grupo achacó esta aceleración del proceso a "la necesidad de salvaguardar los intereses del Grupo Divina Pastora ante la situación de inestabilidad política e inseguridad jurídica en Cataluña".

Industrias Ponsa (abandonó Cataluña el 11 de octubre de 2017). Trasladó su sede social desde Manresa (Barcelona) hasta Madrid por la "inestabilidad política en Cataluña". Es una empresa de capital familiar que fabrica cintas textiles con aplicaciones para automóviles, cintas recogedoras, así como amarres o sistemas de protección anticaídas.

Cemoi Electricite (abandonó Cataluña el 11 de octubre de 2017). El grupo de asesoría energética mudó su sede social de Barcelona a Pedreguer (Alicante) "para poder garantizar que su actividad" pudiera "seguir desarrollándose con normalidad, en un marco estable y en un entorno de seguridad jurídica y económica".

Idilia Foods (abandonó Cataluña el 11 de octubre de 2017). La propietaria de marcas como Cola Cao, Nocilla y Okey trasladó su sede social de Barcelona a Valencia "ante la situación política" de entonces. La empresa tenía su sede en Cataluña desde hace más de 70 años.

Applus (abandonó Cataluña el 11 de octubre de 2017). El grupo de inspección, ensayos y certificación trasladó su sede social de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) al parque empresarial Las Mercedes de Madrid, donde están sus oficinas. La compañía justificó su decisión "para mantener la operativa normal de la compañía y con el fin de proteger sus intereses generales". Applus cuenta con 350 oficinas y laboratorios en más de 70 países.

Bimbo (abandonó Cataluña el 11 de octubre de 2017). El grupo alimenticio mexicano trasladó el domicilio de las sociedades con sede en Cataluña hacia el Parque Empresarial Las Mercedes (Madrid), desde donde el grupo dirige la organización en Europa, África y Asia. La compañía, "que da trabajo a más de 6.000 personas", sigue operando actualmente a través de sus oficinas y centros de producción en Cataluña, Andalucía, Aragón, Cantabria, Canarias, Castilla La Mancha, Castilla y León, Madrid y Comunidad Valenciana.

Planeta (abandonó Cataluña el 10 de octubre de 2017). El Grupo Planeta trasladó su sede de Barcelona a Madrid tras la declaración de independencia (y posterior suspensión) en el Parlament por "la inseguridad jurídica que se produciría" en la empresa y para proteger "los intereses de sus accionistas, empleados y del proyecto empresarial". El anterior presidente de la compañía, José Manuel Lara Bosch, ya anunció en 2012 que si en Cataluña se declaraba la independencia, el grupo abandonaría esa comunidad.

Catalana Occidente (abandonó Cataluña el 10 de octubre de 2017). La compañía aseguradora -presente en más de 50 países- se trasladó al Paseo de la Castellana, en Madrid, para "preservar los intereses de sus clientes, trabajadores, mediadores y accionistas", y operar en un marco de normalidad, estabilidad y seguridad jurídica y económica.

eDreams (abandonó Cataluña el 10 de octubre de 2017). La mayor compañía de viajes online de Europa trasladó el domicilio social de sus filiales españolas a la calle madrileña López de Hoyos 35. "La decisión tiene como objetivo proteger los intereses de los clientes, accionistas y empleados de la entidad ante la actual inseguridad jurídica en Cataluña", aseguró en un comunicado la compañía, con sede en Luxemburgo.

Grupo Indunkern (abandonó Cataluña el 10 de octubre de 2017). Mudó su sede de El Prat de Llobregat (Barcelona) hacia Madrid "obligada" por la situación de "inseguridad jurídica que se derivaría de una posible declaración unilateral de independencia". Según la empresa, su objetivo era preservar la actividad normal de todas sus empresas y en beneficio de sus clientes, empleados, proveedores y accionistas.

EDM (abandonó Cataluña el 10 de octubre de 2017). La gestora de fondos aprobó el traslado de su domicilio social a Madrid con el objetivo de "salvaguardar la seguridad jurídica" y proteger los "intereses de los clientes".

Sanantur (abandonó Cataluña el 10 de octubre de 2017) La empresa referente del turismo de injertos capilares trasladó su sede de Tarragona a Málaga y confirmó que lo hacía de forma definitiva debido a "la incertidumbre política y social en Cataluña". Según la compañía, Málaga es "una de las plazas de primer orden en el turismo de salud", por lo que supone "el lugar idóneo para seguir desarrollando su actividad, sin sobresaltos ni contratiempos inesperados", confirmaron hace seis años.

Colonial (abandonó Cataluña el 9 de octubre de 2017). La inmobiliaria llevó sus sedes sociales de Barcelona a Madrid, concretamente al Paseo de la Castellana. La compañía contaba con una cartera de oficinas prime de más de un millón de metros cuadrados y un valor de activos bajo gestión de más de 8.600 millones de euros.

Abertis (abandonó Cataluña el 9 de octubre de 2017). La corporación dedicada a la gestión de autopistas e infraestructuras de comunicaciones acordó mudar su sede de Barcelona -donde estaba localizada desde la constitución de la sociedad en 2002- al Paseo de la Castellana, en Madrid "con el fin de proteger los intereses generales". El cambio no afectó a aquellas sociedades del grupo que prestaban servicios exclusivamente en Cataluña, según detalló la empresa a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Cellnex (abandonó Cataluña el 9 de octubre de 2017). El operador de infraestructuras de telecomunicaciones siguió la estela de su principal accionista, Abertis, y mudó su sede a Madrid. Su consejera independiente entonces, Marieta del Rivero, remarcó que era "una solución provisional" y dejó abierta la posibilidad de volver "en el caso de que la certidumbre a todos los niveles vuelva a la comunidad".

San Miguel (abandonó Cataluña el 9 de octubre de 2017). La cervecera, propiedad de Mahou, trasladó su domicilio social de Cataluña a Málaga -donde cuenta con un centro de producción desde 1966- para responder al "compromiso de garantizar la máxima seguridad jurídica para la compañía y sus profesionales en el desarrollo de su actividad".

Pesa Medioambiente (abandonó Cataluña el 9 de octubre de 2017). La constructora orensana Copasa movió la sede de Pesa Medioambiente de San Cugat del Vallés a Santiago de Compostela "por la inseguridad jurídica, financiera y normativa abierta en Cataluña", y para "garantizar el desarrollo de la actividad de la empresa en un marco estable y sin incertidumbres".

Torraspapel (abandonó Cataluña el 9 de octubre de 2017). El fabricante y distribuidor de papel mudó su domicilio social de Barcelona a Madrid "por la incertidumbre derivada" del "contexto político catalán".

MRW (abandonó Cataluña el 9 de octubre de 2017). El grupo de mensajería urgente decidió cambiar su sede de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) a Valencia. La firma, propiedad de la familia Corrales, nació en 1977 y es actualmente una de las principales compañías españolas de transporte nacional e internacional.

DVD Dental (abandonó Cataluña el 9 de octubre de 2017). La empresa de servicios a clínicas dentales, perteneciente al grupo francés FSH dejó su sede en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) por "la situación de desconcierto" y la "inseguridad jurídica" que vivía en aquel momento Cataluña. La firma trasladó su sede a Madrid.

Trea Asset Management (abandonó Cataluña el 9 de octubre de 2017). La gestora de fondos, con 5.000 millones en cartera, trasladó su sede de Barcelona a Madrid con el objetivo de proteger los intereses de sus clientes e inversores y para garantizar la permanencia de la compañía en la zona euro y bajo la supervisión de la CNMV.

MGS Seguros (abandonó Cataluña el 9 de octubre de 2017). La aseguradora mudó su sede de Barcelona a Zaragoza ante la "inseguridad jurídica" de una independencia en Cataluña. En los servicios centrales de la calle Entença de Barcelona trabajaban unas 150 personas y ahora se sitúan en el Paseo María Agustín de Zaragoza, donde hay 40. Más allá del traslado de la sede, no hubo movimiento de personal.

Aguas de Barcelona (abandonó Cataluña el 7 de octubre de 2017). La Sociedad General de Aguas de Barcelona (Agbar) trasladó "de forma temporal" su sede social de Barcelona a Madrid "con el fin de preservar la seguridad jurídica de los inversionistas". La compañía estaba participada al 100% por Suez Environnement España, empresa perteneciente al grupo francés Suez. De hecho, la multinacional gala ya trasladó a Madrid su domicilio fiscal en España.

Lleida.net (abandonó Cataluña el 7 de octubre de 2017). La compañía especializada en certificación y notificación electrónica movió su sede en Lleida a sus oficinas de Madrid para reducir "riesgos", entre ellos "la posible pérdida del estatus de operador europeo, de las numeraciones de las certificaciones europeas obtenidas o en proceso de obtención, así como los cambios en las condiciones de los acuerdos de interconexión obtenidas al amparo de dicho estatus".

Gas Natural Fenosa (abandonó Cataluña el 6 de octubre de 2017). Movió su sede social de Barcelona a Madrid "para mantener la operativa normal de la compañía y con el fin de proteger los intereses de la misma, de sus clientes, empleados, accionistas, acreedores y proveedores". La empresa mantuvo en Barcelona sus servicios centrales y aclaró que el traslado era "temporal". Gas Natural Fenosa surgió en 1843, bajo el nombre de Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas (SCAG), y fue la compañía encargada de llevar la luz a las calles y espacios públicos de Barcelona, ofreciendo así el primer servicio público implantado en la Ciudad Condal.

Banco Mediolanum (abandonó Cataluña el 6 de octubre de 2017). Trasladó su domicilio social de Barcelona a Valencia para garantizar los intereses de sus clientes, mantener la normalidad y asegurar "un marco estable" para el desarrollo de su actividad bajo la supervisión del BCE.

Arquia Banca (abandonó Cataluña el 6 de octubre de 2017). La cooperativa de crédito -antigua Caja de Arquitectos- mudó su sede social de Barcelona a Madrid, donde cuenta con la dirección de Finanzas y de Banca Privada.

Dogi (abandonó Cataluña el 5 de octubre de 2017). El grupo textil trasladó su domicilio social a Madrid cuatro días después del referéndum del 1-O. Fundada en 1954 por la familia Domènech, basó su decisión en que la empresa pretendía "optimizar sus operaciones y la relación con sus inversores".

Service Point (abandonó Cataluña el 5 de octubre de 2017). La empresa de reprografía digital mudó su sede de Barcelona a la calle Salcedo de Madrid.

Eurona (abandonó Cataluña el 5 de octubre de 2017). La operadora de telecomunicaciones trasladó su sede social de Barcelona a Rivas-Vaciamadrid (Madrid). La firma destacó que el cambio de sede la permitiría "estrechar el contacto" con los inversores e impulsar su estrategia internacional para ganar peso fuera de España.

Proclinic (abandonó Cataluña el 5 de octubre de 2017). Es una compañía que distribuye productos odontológicos a clínicas y laboratorios dentales. Trasladó su sede desde Hospitalet de Llobregat hasta un nuevo centro logístico en Zaragoza.

Oryzon Genomics (abandonó Cataluña el 4 de octubre de 2017). La empresa biotecnológica trasladó su domicilio social de Cornellá de Llobregat (Barcelona) a la Carrera de San Jerónimo, en Madrid, para "optimizar sus operaciones y la relación con sus inversores". Oryzon tomó la decisión apenas dos días después del referéndum del 1-O. La biotecnológica siempre había mantenido su sede en territorio barcelonés desde que se fundó en el año 2000.

Empresas que dudaron en abandonar Cataluña

Lidl. El grupo alemán de la distribución alimenticia anunció que tomaría las "medidas necesarias" en caso de una proclamación de independencia, pero no mientras no se modificara "el actual ordenamiento jurídico". Lidl Supermercados desembarcó en España en 1994 con la apertura de su primera tienda en Lleida (Cataluña).

Seat. Su entonces presidente, Luca de Meo, envió una carta a los trabajadores de la automovilística en la que afirmaba que la decisión de trasladar la sede social se produciría en caso de falta de protección jurídica. "Tendría sentido en el momento en el que entendamos que esta ya no se da en el territorio en el que estamos ubicados", dijo.

Renta Corporación. El grupo inmobiliario aseguró que estaban "preparados para tomar de forma ágil las decisiones oportunas, preservar los intereses de los accionistas, inversores y trabajadores". Tiene la sede en Barcelona, pero cuenta con oficinas en Madrid y cotiza en Bolsa desde 2006.

The Digital Box. La compañía internacional de desarrollo de plataformas digitales de marketing móvil movería su sede de Barcelona a Valencia si se produjese una declaración unilateral de independencia con el fin de "proteger" a sus clientes y de "mantener la tranquilidad en un entorno de incertidumbre".

Celsa Group. El grupo industrial, presidido por Francesc Rubiralta, afirmó que no tenía "decidido" ni contemplaba cambio alguno en ninguna de las localizaciones de sus empresas mientras no hubiera "una modificación de la situación jurídica" que lo exigiera. Celsa indicó que "solo en el caso de que la situación se viese alterada, el grupo procedería a tomar las decisiones pertinentes para seguir trabajando con plenas garantías jurídicas".

Empresas que descartaron mudarse

Freixenet. El grupo vitivinícola dirigido por el presidente de la Cámara de Comercio española, José Luis Bonet, sugirió que podrían marcharse por la inseguridad jurídica en Cataluña, pero el Consejo de Administración de las empresas, tras la aplicación del artículo 155 y el cese del Govern catalán, decidió finalmente mantener su sede en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona).

Grífols. La multinacional catalana de hemoderivados no contempló trasladar su sede de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) a otra ubicación. "Actualmente no hay ninguna previsión para cambiar de ubicación ninguna de las sedes corporativas", comentaron en octubre de 2017.

Cuatrecasas. La firma de abogados, con presencia en 16 países y con sedes centrales en Barcelona, Madrid y Lisboa, no se planteó la mudanza. La firma que preside Rafael Fontana eludió valorar la situación catalana al considerar que no les correspondía hacer valoraciones "de este fenómeno político".

Compañías que se niegan a volver

Banco Sabadell (abandonó Cataluña el 5 de octubre de 2017). La entidad financiera fue la primera del Ibex-35 que sacó su domicilio social de Cataluña. Se mudó a Alicante para garantizarse seguir bajo el paraguas de supervisión del Banco Central Europeo (BCE).

No obstante, tras el anuncio del pacto entre PSOE y Junts, la entidad financiera ha asegurado que no tienen intención de retornar. "El acuerdo firmado entre los dos partidos no cambia nada de lo que hemos venido diciendo desde el cambio de sede, esta opción no está sobre la mesa", comentaron fuentes de esta compañía a La Razón.

Caixabank (abandonó Cataluña el 6 de octubre de 2017). La entidad trasladó su sede social a Valencia dos días antes de la declaración de independencia -anunciada y suspendida en el Parlament- para "salvaguardar la seguridad jurídica y regulatoria consustancial al ejercicio de su actividad".

Además, el banco buscó proteger los intereses de los clientes, accionistas y empleados, garantizando en todo momento los "depósitos de sus clientes" y su permanencia en la zona euro. Sin embargo, al igual que Sabadell, han defendido que su traslado de sede era "permanente", por lo que no se plantean un retorno a Cataluña.