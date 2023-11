El PSOE asegura que no se creará ninguna comisión para investigar 'lawfare' y que el Congreso "no fiscalizará a los jueces"

El PSOE ha asegurado que el acuerdo que ha firmado con Junts para permitir la investidura de Pedro Sánchez no prevé la creación de comisiones de investigación con el objetivo de "detectar casos de lawfare", sino que se refiere a las comisiones ya acordadas en agosto con los independentistas catalanes en su pacto para la Mesa del Congreso. También ha manifestado que "el Parlamento no va a realizar, en ningún caso, una revisión de ninguna sentencia o resolución judicial".

Tras las críticas vertidas por las cuatro asociaciones de jueces y magistrados al hilo del acuerdo con Junts, fuentes socialistas han querido dejar claro que las comisiones de investigaciones que se mencionan en el pacto son "la reactivación de la comisión sobre la llamada Operación Cataluña", referida al uso de medios públicos para investigar y "perjudicar" a rivales políticos, así como una comisión sobre el espionaje a través de Pegasus.

Estas dos comisiones son las que el PSOE pactó con ERC y Junts para la elección de la Mesa del Congreso, el pasado 17 de agosto, y que dio la Presidencia de la Cámara a la socialista Francina Armengol. Con ese acuerdo, PSOE y Sumar retuvieron la mayoría del órgano de gobierno del Congreso.

Según afirman los socialistas, lo que establece el documento suscrito este jueves con Junts es que "las conclusiones de esas dos comisiones, como sucede en cualquier comisión de investigación, contendrán recomendaciones tanto de medidas concretas como de medidas legislativas". "Se trata así de reforzar las garantías de nuestro Estado de Derecho", añaden.

"Por lo tanto, el Parlamento no va a realizar, en ningún caso, una revisión de ninguna sentencia o resolución judicial. El Parlamento no fiscalizará a los jueces. Eso no es lo pactado ni se podría haber pactado. El PSOE respeta plena la independencia judicial, la labor de jueces y magistrados y la separación de poderes", subrayan.