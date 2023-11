La modelo Ana Moya y el portero del Leganés Diego Conde se comprometen cinco meses después de anunciar su relación

Cinco meses han bastado para que Ana Moya y Duego Conde se hayan dado cuenta de que quieren pasar juntos el resto de sus vidas. Y es que fue hace solo ese tiempo cuando la pareja hizo pública su relación, y, desde entonces, no han dejado de compartir viajes románticos donde gritan su amor a los cuatro vientos.

Un amor que ahora va a acabar en boda, tal y como ha anunciado el deportista en redes sociales. "She said yes (Ella dijo sí)", es el texto que reza la imagen de la pareja posando junto a un impresionante anillo color zafiro.

Chiara Ferragni, Anabel Pantoja, Marta Riumbau, Teresa Andrés, Nagore Robles, Marta Lozano y muchos otros rostros conocidos han reaccionado a la noticia dando la enhorabuena a la pareja.

Pese a llevar tan poco tiempo, siempre han mostrado muy buena sintonía, haciendo gala de bonitas palabras del uno hacia el otro. Hace no mucho, la modelo internacional, que fue camarera de First Dates, compartió unas emotivas palabras para el cumpleaños número 25 del portero del Leganés. "La persona que admiro, la persona que llegó para quedarse, la persona con ese corazón tan noble, la persona que me ha hecho creer que las relaciones sanas si existen, la persona trabajadora y que lucha por sus sueños hasta conseguirlos", escribió.

Por su parte, el deportista tampoco se ha quedad atrás. "Gracias por enseñarme tanto en tan poco tiempo; por confiarme, por aguantarme, por llorarme y por reírme, por darle valor a lo verdaderamente importante y sobre todo por demostrarme que a pesar de haber estado siempre sola y sin ayuda, no se puede vencer a quien no se rinde, muere y mata por lo suyo y por los suyos", le dedicó a en redes su chica.