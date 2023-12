La belleza "salchichera" de la arquitectura 'pormishuevista': el fenómeno viral de Erik Harley, ahora en formato libro

Las historias que recoge Pormishuevismo, un movimiento artístico (Blackie Books, 2023) son tan descabelladas y delirantes y rebosan de tantos puntos de giro que a veces cuesta creer que sucedieran de verdad.

Por desgracia, los proyectos especulativos, corruptos, gentrificadores y "salchicheros", como le gusta definirlos a Erik Harley, autor del ensayo, ocurrieron en España. Y lo peor es que se repiten.

Cuando hablamos con este experto en Estudios Urbanos y graduado en Bellas Artes, el proyecto que acabará con el único kilómetro virgen que queda en primera línea de mar en la provincia de Alicante, avanza a gran velocidad. "Parece que no hemos entendido nada de la sostenibilidad. Hace poco, el representante de la asociación Salvemos Cala Mosca me decía que no habían entrado las hormigoneras y, poco después ya habían empezado a hacer las calles”, nos cuenta Harley.

En 2019, Harley inventó el Pormishuevismo, un falso movimiento constructivo cuyo fin es denunciar proyectos especulativos y corruptos. El libro, con capítulos de la historia del urbanismo reciente en España, se abre con "consejos para nuevos pormishuevistas" y con un glosario de tecnicismos como 'muchimillonario', 'peineta' ("el acto de mostrar el dedo corazón y también un tipo de puente") o 'Beniyork' ("la mejor ciudad del mundo").

El tono del libro, es, como habrán observado, irónico. Porque, ¿cómo soportar si no tanto abuso especulativo? "La ironía funciona como vacuna. Las cosas que cuento son muy tristes, al hacerlo desde el humor ayudo a que la gente no llore".

Portada del libro 'Pormishuevismo', de Erik Harley. Blackie Books

Harley estudiaba en la universidad cuando explotó la burbuja inmobiliaria. "Me ayudó a desarrollar un enfoque crítico. De adolescente, todo era luz, ilusión y fanfarria; cuando empecé a meterme en la vida de adulto, empezaron las tinieblas". También contribuyó a su interés haberse criado en Tarrasa. "Un paisaje industrial y de rotondas. Me chocaba que mi día a día fuesen líneas de tren y polígonos industriales y que la de otros compañeros de carrera fuera el Paseo de Gracia. Siempre me ha interesado la construcción simbólica y cultural que se ha realizado en la periferia", explica.

El primer capítulo está dedicado al "más es poco" de Pedro Zaragoza Orts, o cómo un pequeño pueblo de pescadores de Alicante se convirtió en la capital del turismo de sol y playa en 1953. Entre las "hazañas" de Zaragoza Orts están las campañas promocionales. Después de haber invitado a pasar gratis la luna de miel en Benidorm a 40 parejas del País Vasco, Pedro Zaragoza empezó a decir que los niños venían de Benidorm. También envió botellas de vino a famosos con la etiqueta 'Sol embotellado de Benidorm' e impulsó el Festival Internacional de la Canción.

Erik Harley da a todos sus relatos un toque de humor. Blackie Books

Está tan bien guionizada la historia real que le preguntamos a Harley quién podría dirigir la película de ficción (ya hay un documental). "Almodóvar le daría esa pátina crítica y divertida. Los Javis también harían un buen trabajo", opina.

Hoy muchos hablan de lo sostenible que fue construir en altura, dejando otras zonas, como Altea, sin estropear. Ahí están las fotografías reivindicativas de Manuel Álvarez que comparan los modelos urbanísticos de Asia con los de la población alicantina. "El modelo de construcción en altura sí puede ser considerado más sostenible, porque usa menos recursos y permite que haya más gente por metro cuadrado. Pero eso tiene sentido cuando sucede en una zona: por desgracia, la costa española desde Francia hasta Portugal es una urbanización constante, una ciudad blanca que se extiende hacia el infinito que diría Italo Calvino", matiza.

Los puentes del arquitecto valenciano Calatrava, presupuestados en su mayoría en una ínfima parte de lo que terminaron costando, no podían quedarse fuera de este libro. Sin duda, uno de los grandes giros de guion del libro es cómo el arquitecto consiguió que lo indemnizaran después de la accidentada ampliación del aeropuerto de Bilbao.

Su estructura de cristal en una ciudad con más de 120 días de lluvia al año se saldó con resbalones y roturas de cadera. Pero, como para facilitar el acceso desde la pasarela de Calatrava a unas nuevas torres de otro arquitecto, tuvieron que eliminar un trozo de la barandilla del valenciano, al final el indemnizado (con 30.000 euros) fue él.

El puente del Alamillo, en Sevilla, diseñado por Santiago Calatrava. Archivo

"Es muy representativo de una época en la que se creó la marca España a golpe de edificios emblemáticos o mondongos icónicos, arquitecturas que no tenían en cuenta la funcionalidad. La culpa no es enteramente de Calatrava, no es la Yoko Ono española. No olvidemos a los políticos ávidos de hacerse la foto. La gran mayoría de los políticos no están a la altura de las necesidades de la sociedad", detalla.

Aunque Harley también incluye a mujeres (Consuelo Císcar, María Victoria Pinilla), el movimiento hace honor a su nombre y es testosterónico. "Y tóxico. Evidencia que las mujeres no han podido llegar al poder hasta hace poco: no es que no haya mujeres pormishuevistas. Aunque también es verdad que las mujeres no manipulan y especulan tanto".

José María Ruiz-Mateos, el hombre más rico de España en 1983, propietario de Rumasa, el mayor holding empresarial español de la historia, es otro protagonista del Pormishuevismo. Siempre que Ruiz-Mateos hablaba con algún empresario o empleado, le preguntaba su signo del zodiaco. En el libro, Harley sigue su ejemplo y detalla los signos. "Si hablamos de Ruiz Mateos, de repente es el señor Ruiz Mateos. Pero si es José Mari, Leo, de repente, el lector piensa en su prima de Murcia que también es Leo, por ejemplo. Humaniza", cuenta Harley.

José María Ruiz Mateos. Archivo

Si creen en la astrología, apunten: los piscis y los capricornios son los que más abundan. "Los capricornio tienen esa tendencia hiperproductiva, como Esperanza Aguirre, y los Piscis, como Jesús Gil, son alocados y sueñan a lo grande".