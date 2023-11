¿Puede el Rey negarse a firmar la ley de amnistía acordada entre el PSOE y Junts?

El acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts da luz verde a que la ley de amnistía exigida por los partidos independentistas llegue al Congreso de los Diputados. Su trámite, que dará comienzo con el registro del texto de la norma en el Congreso de los Diputados, tendrá por delante un largo camino: su propuesta y votación parlamentaria, la presentación del proyecto de ley, la redacción de informes sobre su aplicación y su votación, así como los posibles recursos que puedan presentarse posteriormente.

Una vez superados todos esos trámites (incluyendo un probable veto del Senado, con mayoría del PP), el texto con la nueva norma debe ser promulgado y sancionado por el Rey: todas las leyes aprobadas deben ser firmadas por Felipe VI antes de publicarse en el BOE y ser efectivas. Sin embargo, mucha gente se pregunta si el Rey, como jefe de Estado, podría negarse a firmar la ley que eliminará las responsabilidades de los condenados por el procés. ¿Podría Felipe VI negarse a firmar la ley de amnistía?

El rey no puede negarse a firmar leyes aprobadas

El Rey de España no puede negarse a promulgar y sancionar una ley aprobada por las Cortes. Esto se debe a que, según lo dispuesto por el artículo 1.3 de la Constitución, España es una monarquía parlamentaria: el poder reside en el pueblo, que es representado por el Parlamento, la institución encargada de representar y ejercer ese poder.

Esto significa que en España el rey ejerce un papel moderador y, por lo tanto, ni puede ni le corresponde tomar decisiones políticas, ya que esto no está contemplado por la Constitución, que reconoce la soberanía en el pueblo español. El Rey es Jefe de Estado, pero todos sus actos deben ser refrendados por el Gobierno, que además es responsable de todo lo firmado por el Rey, según lo dispuesto por el artículo 64 de la Carta Magna.

Además, la neutralidad que el monarca debe mantener sobre los asuntos políticos es "la clave de bóveda" sobre la que se fundamenta el sistema político español, dado que el Rey "no tiene ningún poder" sino "autoritas" o poder no vinculante, tal y como explicó el expresidente del Senado Juan José Laborda a Newtral.

La Constitución establece la función constitucional del rey

En el hipotético caso de que el Rey se negase a firmar la ley de amnistía o cualquier otra ley aprobada en el Parlamento, la situación sería incierta: la doctora de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, Ana Carmona, explicó en RTVE.es en 2021 que, en el improbable caso de que el rey no quiera firmar una ley, "debería abdicar", ya que no puede "incumplir sus funciones constitucionales". Un precedente histórico, el único, fue el del rey Balduino de Bélgica: en 1990, el monarca renunció al trono durante dos días aduciendo objeción de conciencia para no firmar la despenalización del aborto aprobada por el parlamento belga, una solución pactada entre rey y Gobierno, que aprobó la ley ejerciendo ese poder.

Además, el artículo 59.2 de la Constitución española contempla que las Cortes podrían inhabilitar al Rey si se negase a cumplir sus funciones, en cuyo caso sus responsabilidades pasarían al heredero.

El rey Felipe VI, por lo tanto, no podría negarse a firmar la ley de amnistía, sino que tendría que limitarse a promulgarla y sancionarla en cumplimiento de su función constitucional.