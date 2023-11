Junts y PSOE firman el acuerdo sobre la amnistía en el noveno aniversario del 9N: "Cataluña empezó un camino sin retorno"

Junts y el PSOE han cerrado el acuerdo sobre la amnistía que desencalla la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno justo en el noveno aniversario del 9N, la consulta sobre la autodeterminación que se llevó a cabo en Cataluña el 9 de noviembre de 2014.

A juzgar por las declaraciones que han hecho este jueves los líderes de Junts, no parece que la fecha para rubricar el pacto haya sido elegida al azar, pues han aprovechado la efeméride para recordar esa fecha de hace nueve años.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha publicado en X el poema 'Indesinenter' de Salvador Espriu, que habla de dejar de ser un perro que lame la áspera mano de quien lo ha atado tanto tiempo y acontecer único señor: "Deixar de ser aquell gos mesell que llepava l'aspra mà que l'ha fermat tant de temps, i esdevenir únic senyor". "Esto es lo que nos mueve desde que hoy hace 9 años empezamos a caminar de nuevo", ha añadido.

Por su parte, el secretario general de Junts, Jordi Turull, también ha recordado el 9N y ha señalado que entonces "Cataluña empezó un camino sin retorno". "Sin renuncias, con persistencia y determinación saldremos adelante", ha afirmado. De esta manera, ha apuntado ya al referéndum tras el acuerdo de investidura con el PSOE.

Una consulta por la que Mas acabó inhabilitado

La consulta del 9N le valió a su impulsor, el expresidente de la Generalitat Artur Mas, una condena del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en 2017 a dos años de inhabilitación por desobedecer al Tribunal Constitucional, además de una multa de 36.500 euros.

La convocatoria llamó a los catalanes a 'decidir su futuro' dando respuesta a dos preguntas: ¿Quiere que Cataluña sea un Estado? Y en caso de respuesta afirmativa, ¿quiere que ese Estado sea independiente? Las únicas opciones de respuesta fueron 'sí' y 'no'.

Según los datos oficiales, 1.861.753 personas votaron por el doble sí, el 80,76% de las 2.236.806 que participaron. El 10,07% de los electores (232.182) votaron 'sí' en la primera pregunta y 'no' en la segunda y el 4,5% (104.772) votaron 'no' en la primera -lo que no permitía votar en la segunda-.