Mazón pide "perdón" a las víctimas del tren de Bejís en nombre de la Generalitat

El presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, ha pedido este miércoles "perdón" a las víctimas del incidente del tren de Bejís que acabó en medio de las llamas del incendio forestal declarado a mediados de agosto de 2022 y que afectó a un convoy de la línea Valencia-Zaragoza de Renfe. El jefe del Consell ha recibido en el Palau a afectados por este siniestro, con los que se ha disculpado "por fin" y "en nombre de la Generalitat". Durante el encuentro, al que también ha asistido la consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, Mazón les ha trasladado que está "a su disposición", así como su apoyo para "esclarecer, compensar, resarcir y sobre todo acompañar". Esta es la primera vez que la Administración autonómica recibe a las víctimas de aquel episodio. "Es lo mínimo que un gobierno digno debe hacer", ha añadido el president.

Una de las afectadas, Manuela, ha hablado en nombre del colectivo para exponer sus necesidades y demandas. En primer lugar ha denunciado el "olvido" que han sufrido en estos 14 meses y también ha hecho referencia a las secuelas físicas y psicológicas que deben afrontar y costear por sus propios medios. Por ejemplo, comprando cremas para las quemaduras y pagando terapia psicológica privada. Además, ha pedido "justicia" y "no volver a olvidar" lo ocurrido en agosto de 2022, al tiempo que ha reconocido que "hay imágenes" de aquella tarde que "no se te van de la cabeza". Así, ha insistido en que ese tren "no debería haber salido nunca" y ha valorado que ahora, con el nuevo Gobierno valenciano --de PP y Vox--, "por fin" tienen "una voz que nos dice que no estamos solos".

El jefe del Consell, durante la reunión. EDUARDO MANZANA / EP

El 16 de agosto de 2022, un tren que cubría la línea Valencia-Zaragoza con 49 pasajeros a bordo acabó envuelto por las llamas del incendio de Bejís (Castellón), lo que provocó heridas por quemaduras a más de una decena de personas al saltar varios viajeros a la vía presos del pánico, además de secuelas psicológicas. Aquel incidente derivó en una agria polémica política en la que el PP pidió reiteradamente al Gobierno valenciano que entonces presidía Ximo Puig la asunción de responsabilidades a través de una comisión de investigación y de la reprobación de la exconsellera de Justicia e Interior Gabriela Bravo. Ambas iniciativas fueron rechazadas por la mayoría que entonces ostentaban los partidos que conformaban el Consell del Botànic.

La clave fundamental de este siniestro, que pudo acabar en una tragedia de mayores dimensiones, giró en torno a la falta de alerta por parte de la Administración autonómica a la empresa estatal Adif, que gestiona la infraestructura ferroviaria por la que circulan los trenes de Renfe. Esta falta de información desembocó en que el tren partiera hacia la zona del incendio.

De hecho, la actuación de la maquinista en aquel momento crítico fue determinante para evitar males mayores. Tanto la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, como los sindicatos alabaron su reacción, ya que hizo retroceder el tren hasta la estación de Caudiel, si bien algunos viajeros ya se habían bajado del mismo (los tuvo que ir recogiendo), lo que provocó las quemaduras a algunos de ellos. Los sindicatos criticaron la ausencia de un interventor que hubiera informado y calmado al pasaje en una situación de pánico.

En el plano judicial, un juzgado de Segorbe archivó el pasado mes de agosto la causa abierta en su día tras la denuncia de 50 afectados al no poder tener responsabilidad penal el administrador ferroviario Adif como entidad pública que es. Esta decisión abrió la puerta a acudir a la vía contencioso-administrativa.

PSPV: "Puig estuvo con las fuerzas de seguridad"



"El Gobierno de Ximo Puig siempre estuvo junto a las fuerzas de seguridad que se jugaron la vida para proteger a todos los afectados por el fuego de Bejís". Así lo ha afirmado la diputada socialista Alicia Andújar tras la reunión en el Palau. La parlamentaria ha criticado el "brutal recorte de 14 millones de euros en emergencias y prevención" en el proyecto de Presupuestos de 2024 y ha apuntado hacia el "trato lamentable" dado a las víctimas del accidente de Metrovalencia de 2006.