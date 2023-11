Aguasantas explica el motivo médico por el que dejará un tiempo su negocio: "Me da mucho coraje estar así"

Aguasantas Vilches se ha tenido que pedir unos días de descanso a raíz de un problema de salud. La influencer, que se encuentra trabajando sin descanso en su nuevo negocio de zaptillas, ha tenido que acudir de nuevo al médico debido al malestar que lleva sintiendo ya un tiempo.

Así lo ha compartido a través de su cuenta de Instagram la que fuera concursante de Gran Hermano VIP. Para avisar a todos sus seguidores del tiempo que necesitará para recuperarse, ha mostrado el diagnóstico, donde ha explicado con lujo de detalles qué es lo que le ocurre.

Y es que, la joven sufre unos dolores punzantes que van "desde el lado derecho de la cabeza hasta la espalda", como así ha asegurado. Por culpa de este problema, Aguasantas no es capaz de poder moverse, ya que los mareos la dejan completamente paralizada. Por ese motivo, ha querido que echar el cierre, al menos por hoy, a su tienda para acudir al entro de salud.

Antes de entrar, la influencer tenía miedo de que le tocase "un médico borde" que no supiera tratarla bien. Pero todo lejos de la realidad, pues como así ha explicado al salir, ha tenido suerte de ser atendida por un trabajador "superagradable" que ha encontrado un remedio para su mal.

De este modo, lo que al principio parecía ser "una contractura", ha resultado ser tortícolis en el lado derecho, el mismo del que ella se quejaba. Por ello, antes de regresar a su casa a descansar, le han tenido que dar unos pinchazos para aliviar los calambres musculares.

"Poco se habla de lo jodido que es esto. Me dan mareos y me da mucho coraje estar así. Mi negocio me necesita", se quejaba la influencer una vez ya en la calle. El gran problema para ella es que ahora deberá descansar hasta que se recupere.

Aunque, ha sabido encontrar un punto medio entre la recuperación y sus responsabilidades."Ya estoy en casa con el 'chute' dado y un medicamento que me han mandado. Currando desde casa, a ver cómo lo hago. Los pedidos de hoy (de su tienda online de calzado) los preparará un alma caritativa. Tranquis", ha finalizado dando las gracias a todos sus seguidores por preocuparse por ella.