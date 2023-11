Brooke Shields cuenta cómo Bradley Cooper la rescató en una experiencia cercana a la muerte: "Fue surrealista"

Brooke Shields es una de las actrices de Hollywood más queridas. Y es que, durante toda su carrera ha interpretado papeles para grandes películas y series como Más allá del amor o Jane the Virgin. Por ello, no es de extrañar que todos sus seguidores se hayan quedado sin palabras al descubrir el incidente de salud que vivió hace poco.

Ha sido la propia intérprete la encargada de desvelar esta información a la revista Glamour. Según ha explicado, todo ocurrió cuando estaba en un restaurante de Nueva York. Estaba esperando a ser atendida cuando, de repente, comenzó a tener convulsiones.

"Todo empezó a ponerse negro, y entonces las manos se me cayeron muertas y caí de cabeza contra el muro. Empecé a sufrir una 'grand mal seizure' ( lo que en España se conoce como una convulsión tónico-clónica), echando espuma por la boca, poniéndome azul e intentando tragarme la lengua", ha contado al citado medio.

Aunque de aquel duro momento apenas tiene recuerdos, pues, como así ha destacado, su siguiente memoria fue ya dentro de la ambulancia: "Tenía puesto oxígeno. Y Bradley Cooper está sentado a mi lado cogiéndome la mano. No podía pronunciar ninguna palabra. Pero pensé: 'Así debe ser la muerte. Te despiertas y Bradley Cooper está ahí en plan, 'voy al hospital contigo, Brooke' y te sostiene la mano. Y estaba mirándome la mano, mirándole la mano y pensando, 'esto es surrealista'".

Según ha explicado, el motivo por el que el también actor acudió en su ayuda fue porque su marido no cogía el teléfono. El restaurante, al ver el mal estado de Shields intentó contactar con Chris Henchy, pero al no hallar respuesta, su asistente avisó a Cooper porque estaba "por allí".

"Su asistente llamó a Bradley y dijo: 'Brooke está en el suelo. Chris no responde. Ve a por ella'. Así que vino y alguien llamó a la ambulancia. Y entonces pareció que había entrado con Jesucristo", ha narrado Glamour.

Por otro lado, sobre las convulsiones, Brooke ha querido matizar explicando por qué ocurrieron: "Si no tienes suficiente sodio en la sangre o la orina, puedes tener convulsiones. Por eso, he decidido que a mis 58 años no voy a volver a limitarme con la sal"

"Pero, no es como si no supiera qué es lo que estoy haciendo con mi cuerpo. Estaba bebiendo demasiada agua porque me sentía deshidratada. Ahora mismo no paro de trabajar con la voz, estoy en el teatro y tengo un pódcast", ha explicado para acabar bromeando sobre cómo a partir de ahora comerá "una bolsa de patatas fritas todos los días".