Aroyitt pone a Alexby en el punto de mira casi un año después de su ruptura: "Aún estoy esperando a que me envíe mis cosas"

Once meses después de su ruptura, la polémica ha vuelto a desatarse entre los streamers Aroyitt y Alexby, después de que la vasca confesara que aún estaba esperando a que su expareja le enviase cosas valiosas que se habían quedado en la casa que compartían.

En un directo de hace unos días, Aroyitt dejó caer que estaba cansada de esperar a que Alexby hiciera caso a la empresa de mudanza para concertar una fecha de recogida de los objetos que le había pedido.

"Aún sigo esperando cosas mías que no me llegan. Por mucho que hablo, sigue igual el tema", se quejó: "Es como si me hubieran robado porque, al final, son cosas de más de 3.000 euros que llevo 11 meses esperando".

Se trata de una costosa palomitera de 1.000 euros, una plancha de 300 euros y más cosas de alto precio que, estaba segura, no se habían perdido con la mudanza y que no quiere ir a "buscarlo ella misma": "Porque no puedo y no porque no me apetece".

Un clip viral que Alexby quiso responder bastante enfadado, pero muy discreto. "No quiero quedarme callado, porque no he hecho nada, pero molaría que no me tirara a los leones por la cara", se quejó: "No entiendo la necesidad de hablar nada del tema en directo".

A pesar de que el creador se quejó de que se hiciera público el conflicto, lo cierto es que ha funcionado. Así lo ha comentado en su último directo Aroyitt.

"Por fin me han llegado las cosas", ha celebrado: "Qué casualidad". Contenta, también ha querido hablar de todos los rumores que se han intensificado estos días mientras cientos de usuarios comentaban la situación: "Mucha gente ha hablado sin saber del tema".

Según ha recordado, hubo dos meses en los que Aroyitt quería dejar de convivir con Alexby y "lo pasó muy mal" y no podía irse por problemas de apartamentos en Andorra.

En ese tiempo, empaquetó parte de sus cosas, pero quedaron otras pendientes. "Yo quise volver a ir a molestar después, porque pasé unos meses complicadísimos".