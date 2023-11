Bronca en las Cortes de CyL: una diputada del PSOE acusa a García-Gallardo de hacerle "gestos de felación"

Brutal bronca en las Cortes de Castilla y León. La viceportavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, ha acusado este miércoles al vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), de hacerle un "gesto de felación" hasta en tres ocasiones a la bancada del PSOE.

"Acaba de hacer un gesto muy obsceno", ha dicho Gómez Urbán, argumentando que no lo iba reproducir "por el respeto" que le tiene a la Cámara. Tras estas declaraciones, ha pedido al presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, de Vox, que le llamara el orden, sin éxito.

Aunque Pollán ha pedido calma y ha preferido no tomar decisión alguna sobre la interrupción del pleno ni los gestos denunciados por el PSOE, finalmente ha llamado al orden a otro procurador socialista, Pedro González Reglero, por dirigirse al vicepresidente, lo que ha enfadado aún más a los socialistas.

"¿Y a él?", ha preguntado Gómez, sorprendida por que el presidente de las Cortes llame al orden a su compañero de bancada y no haga lo mismo con García-Gallardo: "Ha hecho el gesto más indecente que se ha hecho en este Parlmento, se le va a caer la cara de vergüenza cuando vea las imágenes".

"Los portavoces de todos los grupos acérquense un momento aquí a la Mesa", ha exigido después el presidente de las Cortes desde su puesto en la Mesa del Parlamento desde donde ha conversado unos minutos con todos los portavoces.

Pasado ese tiempo, el presidente de las Cortes ha suspendido la sesión por cinco minutos para que los portavoces se reúnan con sus procuradores para explicarles el mensaje de Pollán.

Gallardo niega "rotundamente" el gesto

"Quiero contestar a las alusiones personales sobre conductas inexactas que me atribuye el Partido Socialista y también algún procurador del Grupo Mixto", ha trasladado García-Gallardo, quien ha presumido de "paciencia" al haber utilizado en "pocas" ocasiones la potestad de intervenir pese a "las agresiones constantes" que, a su juicio, "sufre".

"Me dicen que he hecho un gesto obsceno y yo lo niego rotundamente", ha defendido el líder de Vox de la región, argumentando que el sentido del gesto no era de la felación, sino de llanto.

"He hecho un gesto de llorar porque ustedes son unos llorones. Es patético y vergonzoso que quieran tapar la gran traición del Partido Socialista a esta tierra, al Estado de Derecho y a la Unión de España con cortinas de humo", ha relatado.