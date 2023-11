El 'Renacer' de Miguel Ángel Tobías, un evento único de reflexión sobre el sentido de la vida

Miguel Ángel Tobías, el director y productor de la serie documental El Camino Interior (Movistar y RTVEplay), inspirado en miles de mensajes de espectadores, nos invita ahora a compartir este evento único denominado Renacer.

Este encuentro tiene como objetivo ofrecer a los asistentes la oportunidad de reencontrarse con uno mismo, redescubrir su esencia, reconciliarse con su yo interior y mover sus emociones para repensar la vida y experimentar un auténtico renacimiento personal.

En Renacer, Tobías compartirá su profunda perspectiva sobre la esencia vital que late en el interior de cada uno de nosotros. Este evento es un recordatorio de que nada en la existencia es aleatorio, y que todos tenemos un propósito en la vida que merece la pena descubrir. "No hay nada más patológico que vivir una vida que no queremos vivir ‒explica Miguel Ángel‒. Buscamos siempre fuera, en vez de en nuestro interior, la causa y solución a lo que nos aflige y, cuando nos queremos dar cuenta, la vida ya ha pasado sin haberla vivido".

El evento se llevará a cabo en una velada de 4 horas, de 19.00 a 23.00, en el Teatro Reina Victoria en Madrid, el próximo lunes 13 de noviembre. Esta fecha no es casualidad, representa un renacimiento simbólico. "El lunes, a menudo considerado el peor día de la semana, no debería serlo para nadie. Y el número 13, contrario a la superstición, es un símbolo de renacimiento. Mis tres experiencias cercanas a la muerte, y en las que 'renací' ‒narradas en Renacer en los Andes (Planeta)‒, fueron en día 13, y 13 años transcurrieron entre ellas. Por eso, he decidido que este evento se realice un lunes 13", comenta Tobías.

Con el objetivo de que muchos puedan vivir este encuentro independientemente de su situación económica, las entradas se pueden adquirir a diferentes precios: 117, 104, 52, 26 o 13 euros, sin que eso represente ninguna diferencia de ubicación, lo que permite a cada persona contribuir, en conciencia, según sus posibilidades.