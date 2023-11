El 94% de las empresas españolas tiene menos de dos trabajadores en nómina

España es un país de microempresas. El tejido productivo español está formado en su mayor parte por compañías de menos de diez trabajadores, que suponen el 94% de las firmas censadas en España y cuentan, de media, con 1,7 trabajadores en nómina. Así lo señala Cepyme (la patronal de las pequeñas y medianas empresas), que este martes ha publicado su informe de crecimiento empresarial en el que denuncian los obstáculos que, según su visión, dificultan que las empresas españolas crezcan de tamaño. Entre ellos, destacan "la política de costes y carga burocrática llevada a cabo por el Gobierno durante los últimos años".

Si se incluye a todas las empresas pequeñas y no solo a las micropymes, el peso que tienen las firmas de menos de 50 trabajadores en el censo empresarial se eleva al 99,25%, uno de los porcentajes más elevados de toda la UE. No obstante, el dominio abrumador de las empresas pequeñas es común a toda Europa. Incluso en países como Alemania, en el que hay más empresas medianas y grandes, el peso de las firmas pequeñas y las micropymes alcanza el 97,5% del censo.

La gran diferencia entre España y el resto de la UE tiene que ver más con la importancia en el empleo que en el tamaño. En España las empresas pequeñas emplean a un porcentaje de la población considerablemente mayor que en el resto de Europa. Con datos de Eurostat en la mano, Cepyme señala que en España las compañías de menos de 49 trabajadores dan trabajo al 54,7% de la fuerza laboral, frente a un 47,1% de media en la UE y el Reino Unido y lejos del 40,1% de países como Alemania.

La empresa promedio en Europa cuenta con un trabajador más que la española y vende un 33% más. La menor presencia relativa de empresas medianas y grandes en comparación con Europa tiene consecuencias. Las compañías de menor tamaño suelen ser menos productivas, pagan salarios más bajos y tienen dificultades para generar economías de escala —la capacidad de producir más por menos coste—.

Pero también son más débiles ante las crisis, por ello su existencia es más fugaz (casi la mitad de las microempresas de uno o dos empleados no dura más de siete años). Esas dificultades se repiten a la hora de vender en el extranjero o a la hora de obtener financiación o retener talento, señalan desde Cepyme.

La patronal pide menos regulación

Desde la patronal de las pequeñas y medianas señalan que las compañías se encuentran varios obstáculos en su camino a la hora de crecer. Entre ellos, destacan "la política de costes" y "la carga burocrática del Gobierno en los últimos años". Por ello, la patronal plantea al Ejecutivo que elabore las leyes "pensando en pequeño" y que no diseñe las normas "como si la empresa promedio en España fuera de gran tamaño". "Las empresas no crecen porque hay más de 100 regulaciones de tipo fiscal, laboral, contable, financiero, de seguros y competencia que desalientan este crecimiento", creen en la patronal. Una de esas regulaciones que no gustan a Cepyme es la subida del salario mínimo, que ha aumentado un 65% desde 2016 y ya supone más del 68% del sueldo medio en las empresas pequeñas, señalan.

En esa línea, Cepyme propone que las empresas gocen de una moratoria de cuatro años en los "escalones regulatorios" que, según su criterio, afrontan las firmas cuando ganan tamaño. Es decir, plantean que los cambios en la normativa que sufren las empresas cuando ganan tamaño no se les apliquen hasta que hayan pasado cuatro años desde que dieron el salto de categoría.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, más allá de los efectos de la regulación, la estructura de la economía española dificulta que crezca el tamaño de las empresas. En España, el peso que tienen en el PIB servicios intensivos en contacto como el turismo o el comercio es superior al del resto de la UE. El valor añadido que generan estas actividades es bajo en relación con otras como la industria (con mayor peso en la UE), lo que dificulta que las empresas ganen tamaño y mejoren productividad.

Finalmente, desde la patronal de las pymes estiman que homologar el tamaño de las empresas españolas al de la media europea elevaría el PIB un 5% y reduciría la tasa de paro en cinco puntos porcentuales —desde el 11,8% actual al 6,8%—. Además, Cepyme estima que el déficit público se reduciría al 2% del PIB —el Gobierno se ha propuesto cerrar 2024 en el 3%—, reducir la deuda en cuatro puntos de PIB (del 111,2% actual pasaría al 107,2%). Las ventas mejorarían en 218.000 millones, la masa salarial crecería en 29.500 millones y la recaudación en otros 21.000 millones, agregan