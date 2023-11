PSOE y PP trasladan su tensión al Senado entre graves acusaciones mutuas y medición de fuerzas

Tres meses después de la constitución de las Cortes, el Parlamento recuperaba este martes el control al Gobierno aún en funciones. El "secuestro" del PSOE al Congreso que denunciaban los populares les llevó a trasladar el foco de las habituales sesiones de control al Senado, donde el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo goza de mayoría absoluta. Y con ello se trasladó la tensión entre las grandes fuerzas revueltos en graves acusaciones y medición de fuerzas. En plena incertidumbre política por las negociaciones entre Pedro Sánchez y el independentismo para lograr una investidura, que caduca en veinte días, el PP obligó a los ministros en funciones a dar cuenta de los asuntos de sus áreas. Desde la subida de la cesta de la compra, la crisis migratoria en Canarias y el conflicto en Oriente Próximo hasta el tema más candente: la amnistía.

El tono se elevó desde el inicio de la sesión y las acusaciones fueron una constante en la jornada de este martes. Pero, sobre todo, el Gobierno y el PP midieron fuerzas, por primera vez, cara a cara desde las elecciones generales. "Me alegro de volver a encontrarnos y en el mismo papel: ustedes preguntando y nosotros contestando", afirmó el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska tras escuchar en varias ocasiones a los populares sacar pecho de haber sido la fuerza más votada el 23-J. "Precisamente intervengo la última porque hemos ganado las elecciones", le replicó la senadora popular Esther Basilia.

Y aún fueron un paso más. Desde el Gobierno acusaron al PP de ejercer una "oposición destructiva" que "incumple la Constitución" por no renovar el Consejo General del Poder Judicial. "Han pervertido tanto el CGPJ son los no jueces los que gobiernan a los jueces", replicó la ministra de Justicia Pilar Llop, quien tuvo que responder sobre la ley de amnistía que tendría ya pactada su partido con el independentismo y que, como denuncia el PP, es un asalto a la Constitución. Al igual que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños y la de Hacienda, María Jesús Montero, Llop defendió la ley sin tapujos. Es más, su compañero Marlaska instó a los populares a seguir su ejemplo de caminar hacia "la concordia" y a tomar apuntes del editorial de Financial Times que apoya la amnistía.

"Un Gobierno aunque sea en funciones está para cumplir la ley, no para abolirla con la piqueta de la amnistía", dijo el popular Monago quien acusó los socialistas de ser unos "radicales". "Porque tan radical es el que promueve un golpe de Estado, como el que le pide perdón al que lo intenta ese golpe de Estado. Y tan radical es quien intenta romper España como el que paga millones de euros del pueblo español por sus votos a cambio. Para ustedes, lo importante no es si el gato es blanco o negro, solo importa que cace ratones".

Antes incluso de que Monago acusara de radical al Gobierno, la senadora Arenales tildaba al Gobierno de "antisocial" y de "comunista" por su "voracidad" recaudatoria y la senador Ramos tildaba a Marlaska de "incompetente". "Empezamos la legislatura mucho peor que la empezamos porque no se trata de gritos y ataques sino de datos e informaciones que no se corresponden con la realidad". El Gobierno acusó al PP de lanzar mentiras y estos al Gobierno de mentir a los españoles.