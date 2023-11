Un punto de apoyo para los inmigrantes en Madrid: "Todos pueden integrarse con ayuda"

Migrar de un país a otro es el inicio de una travesía que no termina con el desembarco. Adaptarse a la nueva realidad, tramitar la documentación necesaria o aprender el idioma son algunos de los retos que estas personas deben afrontar. Los ocho Centros de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPIs) que tiene abiertos la Comunidad de Madrid contribuyen en la tarea de integración, ofrecen servicio jurídico, orientación y cursos de empleabilidad.

María nació en Ecuador, pero el 3 de agosto de 2015, decidió dejar su país y mudarse a Madrid. "Llegar a un país diferente es difícil, dejé a mis hijos, mi casa y me vine aquí porque quería salir adelante, en Ecuador la situación no era buena". María tuvo que dejar a sus hijos, su casa y trabajo y venir a España, donde no conocía a nadie, solo a su marido que vino antes. Ella supo de la existencia del centro de Tetuán porque le comentaron que tenía una bolsa de empleo donde podía inscribirse. "Siempre recomiendo a la gente que venga aquí, por le trato y ayuda, ahora son como mi segunda familia", expresa.

"Para que las personas migrantes se integren es necesario una red de apoyo y en los CEPIs intentamos crear espacios amigables", explica la directora del Centro de Participación e Integración de Inmigrantes de Tetuán, Marina García Pérez Chao. Este centro es una de las instalaciones que forman parte de la red que tiene la Comunidad de Madrid en la región y que a lo largo del año pasado han prestado servicio a más de 70.000 personas. Cursos para aprender español, informática, asesoramiento jurídicos para conseguir el Número de Identidad de Extranjero (NIE) o preparar el examen para obtener la nacionalidad son algunos de los servicios que ofrecen. "En función de las necesidades que vamos detectando, añadimos nuevos proyectos", detalla García Pérez.

La directora del Centro de Participación e Integración de Inmigrante de Tetuán, Marina García Pérez Chao. Jorge Paris

"Cuando hablamos de integración, es algo relativo, a qué nos referimos con este término, ¿qué dejen de usar su lenguaje, sus costumbres…?, para mi esto aporta riqueza y considero que lo fundamental es que tengan las condiciones mínimas para vivir bien", manifiesta la directora del centro, quien añade que "con acompañamiento todo el mundo puede integrarse, aunque siempre hay un periodo de adaptación".

María destaca que cuando llegó a Madrid evitaba relacionarse con la gente por miedo a cometer algún error a la hora de expresarse: "En mi país se utiliza el 'usted' para dirigirse a la gente, aquí utilizan el 'tú', al principio era algo a lo que me costó adaptarme. En el centro me aconsejaron que empleara mejor el 'tú', para sonar más cercana y no generar una barrera".

Encontrar trabajo es la mayor urgencia

"La mayoría de personas vienen buscando trabajo, quien se sube a un cayuco para llegar a las costas no lo hace para delinquir", apostilla García Pérez. Desde el centro de Tetuán organizan talleres y cursos de capacitación laboral orientados a hostelería, informática, cocina o jardinería. También les enseñan a realizar un currículum y en algunos casos les tienen que indicar como moverse en el metro. "Nosotros llegamos hasta donde podemos, serían necesario tener más espacios de encuentro y ayuda laboral como este", opina.

Una clase del Centro de Participación e Integración de Inmigrante de Tetuán. Jorge Paris

El CEPI de Tetuán también brinda servicio y asesoramiento para los trámites que permiten reunir a las familias que se han separado por cuestiones migratorias. En algunos casos, como el de María, los hijos vienen años después de la llegada de los padres, lo que puede llegar a generar un duelo migratorio, donde estos niños sienten que sus progenitores les abandonaron al cambiar de país y dejarles al cuidado de otros familiares.

"Cuando me fui de Ecuador, mi hija tenía dos años y medio, yo era una extraña para ella". Aunque la tendencia de los últimos años, según aclara la coordinadora del área de educación del CEPI de Tetuán, Marina de Frutas, es que las familias vengan juntas, a diferencia de lo que ocurría en el pasado. "El cambio es difícil para todos, yo antes tenía mi casa y ahora tengo que compartir piso, mi hija dice que no les gusta porque no tiene patio como la de Ecuador", añade María.

La soledad afecta negativamente a estos menores

La coordinadora del área de educación del Centro de Participación e Integración de Inmigrante de Tetuán, Marina de Fruta, junto a María. Jorge Paris

Para los jóvenes el proceso de adaptación tampoco es sencillo, muchas veces se encuentran con una realidad a la que no estaban acostumbrados en sus países de origen, como que sus padres estén trabajando muchas horas, no tener un grupo de amigos, una red de apoyo. Esta soledad puede empujarles a entrar en bandas juveniles. "Nosotros les proponemos actividades formativas y de ocio que les interesen y puedan desarrollarse", desarrolla la directora del centro. "En verano organizamos cursos y campamentos para que estos chicos tengan actividades con las que ocupar su tiempo", comenta de Frutas.

Además, desde el CEPI también se programan sesiones de apoyo al estudio por las tardes. El cambio que experimentan al empezar las clases en España puede generar frustración en los jóvenes que, aunque en sus países de origen sacaran buena notas, aquí pueden empeorar sus resultados por el cambio de nivel que experimentan.

"Estos niños tienen mayores niveles de absentismo laboral", añade García Pérez, quien matiza que uno de los factores por lo que no quieren ir es por la falta de amigos, las llamadas de atención de los profesores. "Nosotros también hacemos intervención en los centros educativos", ya que en muchos casos, expone, el equipo docente no sabe la realidad por la que atraviesan estas personas y es necesario una comunicación constante con el equipo de orientación y directivo.