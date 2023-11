Los nuevos datos de su relación con Edwin Arrieta podrían beneficiar a Daniel Sancho en su juicio por asesinato

Después de que un compañero de trabajo de Edwin Arrieta diera nuevos datos de la relación que unía al colombiano y a Daniel Sancho, muchos medios aseguran que estos podrían beneficiar al cocinero español de cara a su juicio por asesinato.

Silvio Suárez, un médico, compañero de Edwin, habló con el programa Equipo de investigación de laSexta. El compañero de Arrieta aportó nueva información sobre cuál era la verdadera relación entre ellos. Así, reveló que Edwin viajó "unas cinco o seis veces" a España en este último año, asegurando que el cirujano estaba llevando a cabo los trámites de convalidación de su título a fin de poder trabajar en en nuestro país.

"Tenía negocios montados y que su idea era abrir más", aseguró sobre Arrieta. "Él decía que en España se vivía rico y se sentía bien", detalló, asegurando asimismo que el cirujano compartía a menudo fotos con el hijo de Rodolfo Sancho en sus redes sociales.

Una revelación que, según algunos medios de comunicación, podrían beneficiar a Daniel de cara a su juicio en Tailandia, ya que confirman la posibilidad de que Edwin Arrieta, tal y como ha manifestado reiteradamente Sancho, estuviera enamorado de él y quisiera hacer planes sobre su vida en un futuro junto a él.

"Vivía en una jaula de cristal. Me hizo destruir la relación con mi novia, me obligó a hacer cosas que nunca hubiera hecho", confesó el chef en su día ante la policía. Estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira". Lo único que quería era a mí, que fuera su novio. Cada vez que quería alejarme de él, me amenazaba", detalló Sancho.

La Fiscalía presentó la víspera su informe ante el tribunal, en el que acusa a Daniel Sancho, de 29 años, de tres delitos: asesinato premeditado, ocultación del cuerpo y destrucción de documentación ajena.

Precisamente, estas declaraciones de cómo se sentía Sancho, unidas a la revelación del compañero del colombiano, podrían confirmar que, en efecto, este estaría enamorado de Daniel, algo que podría servir como atenuante si se alega enajenación o miedo insuperable, tal y como dejaron caer en el equipo jurídico que contrató Rodolfo Sancho para su hijo en España. No obstante, su problema principal seguiría siendo que se le acusa de homicidio con premeditación.