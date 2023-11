Tu horóscopo diario: martes 7 de noviembre de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 7 de noviembre de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Si ayer lunes hablábamos de que esta semana se presentará para ti llena de actividad, lucha e iniciativas bastante audaces en el trabajo y tus asuntos mundanos, todo ello debido a una fuerte influencia de Marte, tu planeta regente, esa tendencia puede que hoy la notes aún con más intensidad que ayer. Muchas tensiones.

Tauro

Debido a la influencia dominante de Marte hoy va a ser para ti un día lleno de luchas y tensiones en el trabajo, para cualquier asunto, por pequeño que sea, te surgirán problemas u obstáculos que no esperabas. Pero la buena noticia es que también vas a recibir ayudas y golpes de suerte con los que no contabas en absoluto.

Géminis

Hoy tu planeta regente, Mercurio, se encontrará en una posición muy favorable y esto no solo te traerá suerte sino también una gran inspiración e intuición que te llevará al éxito en el trabajo y, sobre todo, en los asuntos relacionados con el dinero y las ventas, para los que hoy tendrás, realmente, bastante buena fortuna.

Cáncer

Este es el momento de perder el miedo al fracaso o al infortunio, tirarte por fin a la arena y correr algunos riesgos. El influjo dominante de Marte te dará las fuerzas necesarias para que superes los temores y puedas afrontar batallas que hasta ahora no te has atrevido a abordar. Al final estos riesgos te van a merecer la pena.

Leo

Estamos bajo la influencia belicosa de Marte y este va a ser un día de grandes luchas, esfuerzos e incomodidades para ti. Sin duda al final podrás recoger los frutos, pero eso no va a suceder de inmediato. Esta es la hora de los sacrificios y también de afrontar algunos riesgos más de los habituales. Solo debes saber esperar.

Virgo

Gran riesgo de sufrir por amor, ya sea porque te toque afrontar un desengaño o un abandono, o bien porque la persona que más quieres sufra alguna enfermedad o esté afrontando graves problemas de otro tipo. Será un día difícil para ti en lo relativo a ámbito de los sentimientos. También el trabajo te dará muchos agobios.

Libra

Esta va a ser una semana difícil para ti en todo lo relacionado con los sentimientos, aunque también tendrá una buena noticia porque mañana entrará Venus, el planeta del amor y tu propio regente, en tu signo, abriendo la puerta a una evolución hacia mejor. Pero eso será más adelante, porque ahora lo vas a pasar un poco mal.

Escorpio

El influjo dominante de Marte sacará al exterior tu lado más audaz y batallador, pero al mismo tiempo también te podría traer suerte, ya que se trata de tu propio planeta regente. Tomarás iniciativas que a la larga resultarán favorables, aunque ahora te cueste gran esfuerzo sacarlas adelante. Ascensos o reconocimientos en el trabajo.

Sagitario

Para conseguir tus objetivos, no solo en el trabajo o los asuntos materiales, sino en todos los ámbitos en general, las mejores armas que tienes en estos momentos son la listeza, la habilidad y la astucia. Los esfuerzos que te darán mejores resultados no serán los que se hacen a los ojos de todos, sino todo lo contrario, con discreción.

Capricornio

Esta es una semana crispada y difícil para todos, para ti también. Pero tú tienes la ventaja de que los planetas te favorecen y podrás superar con éxito las dificultades que el destino ponga en tu camino. Hoy vas a tener un día particularmente difícil en el trabajo, pero no te sucederá nada que no puedas resolver algo más adelante.

Acuario

No hay bien que por mal no venga es, sin duda, el lema de esta semana para ti, porque aquellas cosas que se vayan de tu vida, ya sea en el trabajo o la vida sentimental, van a ser sustituidas más adelante por otras mejores o que harán que te sientas más feliz. No te quejes del destino porque en realidad las cosas no son lo que parecen.

Piscis

Por mucho que te esfuerces en ser una buena persona no debes esperar el mismo comportamiento hacia ti de aquellos que te rodean, aunque sí es probable que en muchos casos lo finjan para que así bajes la guardia y ellos puedan hacer lo que quieran contigo. Hoy debes estar muy atento porque te amenaza una traición en el trabajo.