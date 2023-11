Dos detenidos, cargas policiales y un grito unánime en la protesta contra la amnistía en la sede del PSOE en Madrid: "Sánchez traidor"

Madrid, Barcelona, Pamplona, Palma, Sevilla, Zaragoza... Cientos de personas se han movilizado este lunes frente a las sedes del PSOE en las principales ciudades españoles, en las que se han podido vivir algunos momentos de tensión y que se han saldado con dos detenidos en Madrid. Convocadas por redes sociales por el colectivo Revuelta, un movimiento juvenil que se define como "patriota unitario español", los manifestantes han clamado contra el acuerdo del PSOE con ERC y la ley de amnistía al grito de "Pedro Sánchez traidor".

En Madrid, donde ya se produjeron dos concentraciones durante el fin de semana, unas 3.800 personas, según los datos de la Delegación de Gobierno, se han agolpado ante las oficinas socialistas de la calle Ferraz con pancartas y lemas contra lo que consideran una traición del presidente en funciones. "Tenemos el deber de estar en la calle", comentaba entre los manifestantes el líder de Vox, Santiago Abascal, que ha acudido junto al vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo. Abascal ha dicho que Sánchez está "intentando cometer" un golpe de Estado "vendiendo a la nación, pisoteando la Constitución, destrozando la igualdad de los ciudadanos y regalando una amnistía" que "está en contra" de la Carta Magna "únicamente a cambio de mantenerse en el poder".

Mientras tanto, la Policía Nacional vivía momentos de tensión en la cabecera de la concentración, donde los asistentes trataban de tirar abajo las vallas de contención mientras gritaban insultos y donde dos personas han sido detenidas por desobediencia y atentado contra la autoridad. También lanzaron bengalas mientras clamaban "esta es la juventud de España".

Sobre las 21.00 horas, cuando la protesta se estaba disipando, un grupo de manifestantes, algunos encapuchados y ataviados con máscaras, han encendido bengalas, petardos y han lanzado botes de humo al grito de "¡ni un paso atrás!" o "la sede del PSOE la vamos a quemar".

Los asistentes han portado banderas de España y también franquistas y carteles en contra de Sánchez, el expresidente catalán Carles Puigdemont y la amnistía gritando lemas como "Sánchez a prisión", "lo llaman democracia y no lo es" o "no nos engañan, Cataluña es España". También se han repartido carteles en los que se podía leer Amnistía no y algunas personas portaban además altavoces, cacerolas y silbatos.

Barcelona, Valencia, Badajoz, Sevilla, Valencia, El Puerto de Santamaría (Cádiz), Oviedo, Salamanca, Tarragona, Zaragoza y Valladolid también han acogido marchas frente a las oficinas socialistas.

Discursos "preguerracivilistas"

En Sevilla, más de un millar de personas también han lanzado consignas como "Pedro Sánchez a prisión" o "Puigdemont a prisión". Además, los concentrados han portado carteles con los lemas España no se vende, se defiende o Partido Socialista, putero y golpista, algo que igualmente se ha podido ver en el resto de manifestaciones.

En Oviedo, numerosas personas se han concentrado ante la sede de la Federación Socialista Asturiana, FSA-PSOE, en la calle Santa Teresa. El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha dicho que la llamada a la concentración responde a una estrategia que busca "crispar" y se ha mostrado preocupado por los "discursos preguerracivilistas" que está escuchando.

En Palma, otras 300 personas han acudido a la sede socialista de la ciudad con las mismas consignas. Entre los participantes a la convocatoria, organizada por la sociedad civil, han asistido también miembros de Vox, entre ellos los diputados Sergio Rodríguez y Agustín Buades. "Por supuesto hemos venido a mostrar nuestro rechazo a los pactos que está haciendo Sánchez para seguir en la Moncloa y en el Falcon a cambio de vender la dignidad y unidad de España, y la igualdad de los españoles ante la ley", ha dicho Rodríguez en declaraciones a los medios.

En Barcelona, unas 250 personas también se han manifestado ante la sede del PSC en Barcelona. Los concentrados han gritado lemas similares, como "España no se vende, se defiende", "Puigdemont a prisión" y "Sánchez, traidor, España es tu nación".

En este contexto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este lunes protestas el día 12 de noviembre en las plazas de las capitales de provincia de toda España para expresar su rechazo a la ley. Según ha recalcado, no les van a "callar" ni "amedrentar" porque se está perpetrando "el mayor ataque al Estado de Derecho, a la igualdad de los españoles y a las instituciones".