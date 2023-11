Rafael Amargo niega los rumores de su posible crisis de ansiedad en prisión

Después de 72 horas en prisión, Rafael Amargo ha confirmado que la supuesta crisis de ansiedad que ha sufrido en prisión es un bulo. La periodista Ángela Portero ha hablado con su abogado, Jaime Caballero, quien ha asegurado que el bailarín se encuentra bien e incluso se ha planteado "hacer una serie de Netflix con su experiencia en la cárcel".

El coreógrafo se enfrenta a una condena de 9 años de cárcel. Se encuentra en prisión provisional por quebrantamiento de medidas cautelares y riesgo de fuga por el juicio que tiene pendiente el próximo mes de abril debido a la presunta venta de droga en el barrio madrileño de Malasaña.

Según explicó Portero en Así es la vida, Jaime Caballero le propuso cambiar la cárcel por un hospital "debido a los problemas que tiene que todos conocemos", pero el artista se negó, afirmando que "está encantado". "Ya tiene amiguetes. De aquí a nada imagino que estará bailando", declaró el abogado a las puertas de Soto del Real.

"Dice que no tiene mono ni abstinencia y no toma nada para dormir", explicó Jaime Caballero, y añadió que Amargo ya puede recibir visitas, pero prefiere que no vayan familiares ni amigos "para no preocupar en exceso a su padre".

Rafael Amargo espera que prospere el recurso que pretenden presentar para revocar la prisión provisional y su abogado ha confirmado que están "recabando información médica" y "probablemente mañana por la mañana quede presentado".