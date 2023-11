Xenia Tostado, la pareja de Rodolfo Sancho, lanza un profundo mensaje en redes: "No estás solo, aunque tu mente te lo haga creer"

Xenia Tostado ha utilizado, una vez más, sus redes sociales para hacer una reflexión a cerca su estado de salud tras lo sucedido por caso de Daniel Sancho. Y es que, la pareja de Rodolfo Sancho ha querido compartir con todos sus seguidores sus pensamientos a cerca del caso.

Si bien al principio decía lanzar un comunicado pidiendo resto, ahora ha vuelto a compartir sus pensamientos con un fuerte mensaje a una semana de la comparecencia del hijo de su pareja ante el juez.

Ha sido a través de un reel, un vídeo en su perfil de Instagram, de una otra cuenta. En este se puede ver a un hombre hablando sobre los "obstáculos" de la vida: "Si la vida no te da desafíos, no evolucionarías. Y eso no solo se aplica a los humanos".

"Es así como crece la conciencia a través de enfrentarse a desafíos", asegura el protagonista de la publicación. Una con la que Xenia ha podido explicar cuál es su punto de vista: "No estás solo. No estás sola. Aunque eso sea lo que tu mente quiera hacerte creer".

La "profunda reflexión" de Xenia. xeniatostado / INSTAGRAM

Un mensaje muy claro sobre cómo se siente en el momento la actriz. Y es que, estas palabras son muy parecidas a las que ya en su momento compartió Rodolfo Sancho al visitar por primera vez Tailandia para ver a su hijo. El también intérprete acudió a la cárcel de Koh Samui para visitar a su hijo y hablar ante los medios.

La cara principal de la serie El ministerio del tiempo quiso defender a su hijo, aunque tuvo que pedir disculpas posteriormente por su declaración:"No estoy llorando por los suelos, ese no soy yo... Hay dos formas de tomarse las cosas cuando vienen en la vida. Te lo puedes tomar como una desgracia o como un reto, lo he dicho siempre. Creo que con eso he dicho suficiente. No van a conseguir lágrimas de mí",

Lo que es cierto es que no están siendo unos meses fáciles ni para Xenia ni para su familia. Tras el presunto asesinato de Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho, todo ha cambiado para ellos. Especialmente para ella, quien ha asegurado que su mayor miedo era cómo estaba criando a su hija, Jimena, fruto de su relación con el actor.