Puigdemont, sobre su imputación por terrorismo: "Mientras no cierren la puerta que abrió el rey el 3 de octubre..."

La imputación de Carles Puigdemont por la causa de Tsunami Democratic ha agitado el marco de las negociaciones entre Junts y el PSOE, que siguen en marcha en Bruselas. Pero el expresidente de la Generalitat no ha tardado en reaccionar a la decisión del juez García Castellón. "¡A miedo ellos!”, por no perder la costumbre. Es el golpe de Estado permanente que tanto les gusta revivir, sea con sables o sea con togas. Mientras no cierren la puerta que abrió el rey con el discurso del 3 de octubre, siempre se sentirá hedor de alcantarilla", resumió en las redes sociales, dando a entender que este paso influirá en las conversaciones con los socialistas para la investidura de Pedro Sánchez.

También han sido imputados el empresario Oriol Soler, el exconsejero Xavier Vendrell y Jaume Cabaní, antiguo contable de Puigdemont implicado en la operación Volhov como parte de una presunta trama de blanqueamiento. También ha sido citado como testigo Arnaldo Otegui "a fin de esclarecer" lo ocurrido en la reunión que mantuvieron distintos líderes en Ginebra y para que pueda aclarar "el conocimiento que pudiera tener sobre la planificación y aparición" de la plataforma Tsunami Democràtic, "y su aportación a la misma".

Esta decisión se da en unas horas clave para el futuro de Sánchez como presidente del Gobierno, sin que se haya alcanzado el acuerdo final entre PSOE y Junts pese a que en las últimas horas parecía que todo estaba hecho. Con los catalanes apostados en el Press Club de Bruselas y la delegación socialista en el Hotel Sofitel, ubicaciones separadas por al menos 300 metros -llegaron a negociar los últimos flecos de manera telemática-, y después del encuentro del pasado lunes con el número 3 del PSOE, Santos Cerdán. Las partes aseguran que todavía están cerrando cuestiones "técnicas" y el pacto definitivo puede anunciarse este martes.

El último escollo conocido en las conversaciones era el alcance de la amnistía, pues el expresidente de la Generalitat pidió que arrancase en 2013. Ahora, las partes asumen que se trata de un texto muy complejo desde el punto de vista jurídico, y en esos detalles se encuentran ahora mismo bajo una lluvia bruselense que comenzaba a ser más fuerte pasado el mediodía. Hasta este lunes la 'sede' elegida por Junts para sus cónclaves internos fue el Hotel Thon, también en el barrio europeo, pero ahora se han pasado -al menos durante unas horas- al Press Club, que fue el lugar elegido por el propio expresidente de la Generalitat para su primera comparecencia cuando llegó a Bélgica.

Con el pacto por llegar y la ley de amnistía todavía con algo de música pero sin letra las reacciones no han parado. Y es que el PP mantiene diferentes movilizaciones en toda España en contra de la amnistía y Vox ha anunciado este lunes una querella contra Sánchez por un presunto delito de cohecho al impulsar la ley de amnistía, y además ha avisado de que tomará también acciones contra la Mesa del Congreso si admite a trámite la norma. "Estamos en un golpe de Estado, en un golpe a la Constitución", sostuvo Santiago Abascal.

Además, desde el PP han anunciado que se remitirán a la Comisión Europea para que frene dentro de sus competencias la medida porque "atenta contra el Estado de Derecho", tal como expresó la portavoz popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat. "No nos van a callar", espetó Alberto Nuñez Feijóo. Además, para el presidente de Aragón, Jorge Azcón, este pacto es "el mayor ataque a la democracia en nuestra historia perpetrado por el PSOE".