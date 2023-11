Rosario Mohedano comparte su dolor por la pérdida de un ser querido: "Tengo el corazón roto"

La cantante Rosario Mohedano pasó un agradable fin de semana en familia, pero este lunes ha compartido un mensaje con sus seguidores mostrando el dolor que está atravesando por la pérdida de un ser querido muy importante para ella.

La sobrina de Rocío Jurado ha publicado un texto en el que ha desvelado que tiene "el corazón roto". "Anoche alguien muy importante para mí me decía: ¿Qué es lo que tenemos que aprender de esta situación tan injusta que hoy la vida nos pone en frente?", ha añadido.

Chayo Mohedano ha revelado que ha perdido a alguien muy cercano: "Tengo que aceptar una muerte que no quiero aceptar y me duele aceptar". Pero la artista no ha querido dar más detalles de quién se trata.

'Story' de Instagram de Rosario Mohedano. ROSARIO MOHEDANO / INSTAGRAM

Su madre, Rosa Benito, también ha expresado su dolor a través de sus stories de Instagram. "La vida y la muerte siempre están ahí", ha publicado la excolaboradora de Sálvame.

'Story' de Instagram de Rosa Benito. ROSA BENITO / INSTAGRAM

Benito ha reflexionado sobre lo injusta que es la vida en ocasiones. "El dolor de una madre cuando te mira a los ojos y te dice... Tengo un dolor tan grande que no puedo expresar", ha compartido la madre de Rosario Mohedano.

'Story' de Instagram de Rosa Benito. ROSA BENITO / INSTAGRAM

En su último story Rosa Benito ha compartido una foto del joven fallecido, aunque tampoco ha dado detalles de quién se trata. Ha sido sin duda un duro golpe para madre e hija.