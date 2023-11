Violeta Mangriñán se sincera con Fabio Colloricchio sobre su paternidad y sus planes de futuro

Violeta Mangriñán se ha estrenado en el mundo de los pódcast con Fabio Colloricchio, que se ha convertido en el primer invitado de Lo tienes crudo, su nuevo espacio en Pódimo.

Su pareja y padre de sus hijas ha sido muy criticado en redes desde el nacimiento de Gala por pasar mucho tiempo fuera de casa o no ayudar lo suficiente a Violeta.

Por eso, la influencer ha querido aprovechar esta plataforma para hablar de como ven su paternidad en el último año y medio de su vida. "No somos perfectos, hay cosas que siempre se pueden mejorar", ha asegurado Violeta.

"Yo creo que tú eres buen padre", ha asegurado sin tapujos. "Yo me siento con mi hija, el mejor padre del mundo cuando estoy con ella", ha respondido orgulloso Fabio.

Además, el italiano ha defendido que la paternidad es algo innato, mientras que Violeta hablaba del "aprendizaje" que conlleva. "¿Te podrías levantar más por las noches? Sí", le recrimina: "Esa siempre va a ser tu asignatura pendiente".

En otro clip compartido en historias, también han hablado de su vida sexual en el momento. Según ha revelado, no echan de menos como era antes de ser padre. "El mejor sexo que hemos tenido ha sido después", han confesado: "Hay menos cantidad, pero más calidad. Nos cogemos con más ganas".

El futuro de Violeta como madre

En las últimas horas, Violeta también ha confesado en sus historias que no desea volver a quedarse embarazada. "Me preguntáis a menudo si no me arrepentiré de no buscar el niño y la respuesta es ''¡No!" y siempre lo será", ha revelado.

"Sé de sobra que no me lo preguntáis con maldad alguna, pero os lo pongo por aquí para dejarlo claro", se ha quejado ante la insistencia: "Mi ciclo con la maternidad termina con Gia y este será mi último embarazo".

Mangriñán espera dar a luz a Gia, su segunda hija en común con Fabio, el próximo mes de enero, cuando apenas le quedarán seis meses a Gala, su primera hija, para hacer dos años.

Una cercanía de edad que le recuerda mucho a su propia familia con su hermana Lila y que quiere preservar para seguir la tradición. Además, tras dar a luz a Gala, aseguró que era un proceso duro por el que no le gustaría volver a pasar.