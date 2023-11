Madrid homenajea a las personas cuidadoras: "Es importante el apoyo mientras cuidas de un familiar, pero también cuando ya no está"

El Ayuntamiento de Madrid ha homenajeado este lunes en el Palacio de Cibeles a las personas cuidadoras, con el objetivo de poner en valor el trabajo "tan importante" que realizan y la "sobrecarga psicológica y física" a la que están sometidas. Además, han subrayado la necesidad de poner en marcha programas municipales, como 'Cuidar a quienes cuidan', para poder dar apoyo psicológico, de herramientas o formación a quienes llevan a cabo esta tarea.

'Los Magníficos', 'Los Héroes' o 'Valientes y Luchadoras'. Así se llaman los grupos de apoyo del programa municipal en los que han participado Belén, Asun y Angelines. Son tres mujeres que, desde hace años, se han hecho cargo de familiares dependientes. Durante el acto en Cibeles, todas ellas han destacado que gracias a las reuniones colectivas que se celebraron en el marco de estos cursos, conocieron "a mucha gente que estaba en la misma situación, lo que les servía de apoyo psicológico".

No obstante, durante sus intervenciones, también han querido pedir al delegado municipal de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, que además de la ayuda que reciben durante el tiempo que están cuidando de la persona dependiente, también la necesitan una vez que ya no está. "A mí me han servido mucho estos cursos, pero también es importante que nos apoyen, sobre todo psicológicamente, cuando nuestro familiar ya se ha ido", ha comentado Angelines, que ha estado años cuidando de su marido, que tiene un 96% de dependencia; y de su hijo, que ya ha fallecido.

Además del "dolor" por perder a un familiar, sienten un "vacío" y que "podían haber hecho más". Por ello, consideran que este tipo de acompañamiento permitirían pasar su duelo "mejor".

Una vía de escape

Tanto Asun como Angelines y Asun han definido las reuniones grupales del programa 'Cuidar a quienes cuidan' como una vía de escape, temporal, a una situación que requiere prácticamente todo su tiempo. Es una "terapia" para descargar todos los sentimientos que acumulan, socializar con gente que comparte sus mismas "preocupaciones" y que les permite "desahogarse".

"Al principio, iba con un poco de reparo. A nadie le es fácil contar sus intimidades", ha manifestado Belén. Sin embargo, con el paso de las reuniones, comenzó a coger más confianza con el resto de integrantes de sus sesiones. Al crear un clima "seguro", se sentía más cómoda para contar su experiencia. Compartir estos momentos con gente que no conoces, pero que viven situaciones similares a las tuyas, ayuda a ver "cualidades que quizá no eras consciente de que tenías" y "dar consejos a gente que está en tu misma situación", expone Belén.

"Al final, acaba siendo una experiencia muy gratificante, con la que te sientes muy respaldada y admirada", apunta.

Este programa dura unos meses, en los que, además de apoyo psicológico y terapéutico, reciben formación y les explican qué tipos de recursos tienen a su alcance. Sin embargo, el clima de confianza que crean entre sus participantes ayuda a que luego mantengan el contacto y que puedan seguir ayudándose y dándose apoyo. "Nosotros seguimos hablando todos los días por Whastapp e intentamos vernos siempre que podemos para ir a pasear, a comer o a alguna cafetería", ha explicado Asun.

Deberes al delegado

Estas tres mujeres cuidadoras han aprovechado la ocasión para mandar deberes delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad. Una de ellas ha sido que, desde su área, ofrezcan apoyo una vez que la persona a la que cuidaban fallece. Al haber estado dedicando prácticamente todo su tiempo a este familiar, sienten un "vacío, que no es fácil de gestionar".

Este es uno de los puntos que ha recogido José Fernández durante su intervención. "Nos comprometemos a lo que se ha pedido aquí: el después", ha asegurado. "Tenemos que luchar también contra ese sentimiento de soledad no deseada que sufren las personas cuidadoras cuando el individuo al que atendían ya no está", ha añadido.

Además, ha expuesto que serán dentro de "muy poco" tiempo cuando el Ayuntamiento de Madrid firmará un nuevo convenio para la dependencia con la Comunidad de Madrid. El objetivo es, según ha indicado Fernández, poder ofrecer "toda la ayuda necesaria desde las distintas administraciones competentes", en este caso el Consistorio y el Gobierno regional.

2.600 personas cuidadoras apoyadas

En los dos últimos años, el Ayuntamiento de Madrid ha ofrecido apoyo a un total de 2.600 personas. Lo han hecho a través de un servicio de valoración, asesoramiento e intervención psicoterapéutica y educativa. El objetivo de todo ello es "aliviar la sobrecarga" a la que están sometidas, ofreciendo "apoyo psicológico y recursos sociales". Además, les proporcionan "herramientas que les ayuden a mejorar su capacidad de cuidado y se potencia su socialización para evitar la soledad no deseada".

José Fernández ha destacado que "el 80% de las personas cuidadoras que han recibido apoyo municipal, son mujeres". "Esta es una realidad contra la que tenemos que luchar entre todos", ha apuntado.