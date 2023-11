Sumar descarta que la amnistía afecte a causas relacionadas con corrupción y Asens prevé un acuerdo "en horas"

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha defendido este lunes que la ley de amnistía debe ceñirse únicamente a las causas pendientes relacionadas con el procés, por lo que descarta que afecte a causas relacionadas con corrupción y que el texto aluda a nombres concretos. Mientras, el negociador de la coalición liderada por Yolanda Díaz, Jaume Asens, cree que el acuerdo entre el PSOE y Junts llegará "en las próximas horas, como mucho mañana".

En rueda de prensa este lunes, Urtasun también se ha mostrado optimista dado que ve "muy cerca" un pacto para investir al presidente en funciones, Pedro Sánchez, y desde Sumar desearían que el Pleno del Congreso tuviera lugar esta misma semana. Así lo ha dicho también Asens, quien no ve "ningún obstáculo importante" para que el PSOE y Junts firmen el acuerdo lo más pronto posible y aunque la negociación "ha sido difícil", ha dicho que "está llegado a su fin".

Precisamente este lunes los miembros de la permanente de Junts han viajado a Bruselas para reunirse de nuevo con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont con el objetivo de avanzar en las negociaciones con el PSOE para lograr un acuerdo.

Para Urtasun, es normal que haya "escollos" de último momento, sobre todo en los aspectos técnicos de determinados artículos, puesto que jurídicamente la norma debe ser "impecable". Pero, a su juicio, el texto debe redactarse sin especificar "nombres y apellidos", porque eso sería un "indulto", mientras que la amnistía es una "cosa general".

En lo que respecta a la posibilidad de que la amnistía se extendiera a presuntos delitos de corrupción o blanqueo de capitales, el portavoz de Sumar ha sido "claro" al sentenciar que la ley debe circunscribirse a los hechos vinculados con el conflicto político del procés, no a otras causas que exceden esos límites.

Por otro lado, Urtasun ha insistido que están "a la puertas de una investidura" positiva y ha reivindicado el papel de Sumar, al abrir una nueva etapa de diálogo para lograr un gran consenso territorial y conseguir en el acuerdo con el PSOE una agenda social "extremadamente ambiciosa" que marcará la legislatura.

También Asens ha insistido en que la ley que se negocia no menciona personas concretas porque "sería asimilarlo a un indulto general", algo que no autoriza la Constitución. "Lo que se hace son definiciones globales, generales, precisas que permitan englobar diferentes casos, pero no con nombres y apellidos, no hay una lista" y se piensa más en grupos que en personas concretas, ha indicado.

En este momento, ha explicado Asens, se está "afinando la letra pequeña" de la amnistía para que "no haya ambigüedad" y que "los jueces no impongan su voluntad al legislador y se limiten a aplicar la ley". Se trata, ha insistido, en ser "muy rigurosos para que no haya margen de interpretación" ni "confusión". En su opinión, la cúpula judicial es mayoritariamente conservadora, actúa como si fuera un partido político e influenciada por el PP, y ha practicado "guerra sucia" en algunos casos, sin aclarar si se refería al procés.