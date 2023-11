La propietaria de un piso descubre que sus inquilinos lo ofertan en AirBnB

Cuando una persona alquila una vivienda, una de las condiciones que se suelen especificar es que no se puede subarrendar. Esto precisamente es lo que le ha pasado a una británica, que alquiló su apartamento de Londres y descubrió después que sus inquilinos lo ofrecían en AirBnB.

Fiona Wyllie había comprado su apartamento en Isle of Dogs en 2004 por 470.000 libras esterlinas, pero en 2019 se jubiló anticipadamente y se mudó a Escocia para cuidar de su madre, poniendo su apartamento en el mercado de alquiler por 2.200 libras esterlinas al mes (algo más de 2.500 euros al mes), explica el Daily Mail.

La mujer se lo alquiló a una persona y desde entonces, observó cómo llegaba el dinero todos los meses, sin saber que el arrendatario mismo estaba ganando dinero al subalquilar la propiedad.

La mujer no se enteró del engaño hasta que una vecina la llamó y le pidió explicaciones de por qué había tanta gente entrando y saliendo continuamente de su apartamento. Fue entonces cuando descubrió su casa en un anuncio de AirBnb, a un precio muy alto y con fotografías completas del interior del apartamento.

"Durante un tiempo no sospeché nada. Sólo cuando mi vecina me dijo que había habido muchas idas y venidas del apartamento y que diferentes personas se quedaban durante cinco días seguidos, me di cuenta de que algo estaba pasando", dijo la afectada.

"Cobraba más de 280 libras esterlinas (320 euros por una sola noche en el apartamento. Convirtió el salón comedor en un dormitorio, por lo que pudo ofrecerlo como un apartamento de tres dormitorios. También lo tuvo disponible durante todo el mes de mayo por el precio de 7.500 libras (8.600 euros). ¡Ganaba más él con el piso que yo!", dijo Fiona Wyllie.

"Inmediatamente, le envié una orden de desalojo con la ayuda de mi agente inmobiliario, diciéndole que en el contrato no se le permitía subarrendar mi propiedad y que, por lo tanto, estaba contraviniendo el acuerdo. Finalmente, lo saqué tras la orden judicial y se fue el viernes pasado", reveló la mujer.