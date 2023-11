La alcaldesa de Palencia se suma a las voces críticas en el PSOE: "No estoy de acuerdo con la amnistía"

La ley de amnistía que Pedro Sánchez y los partidos independentistas catalanes negocian a cambio del apoyo a su investidura no ha dejado de provocar voces críticas en el seno del PSOE, cuya militancia vota hasta este sábado en la consulta sobre el pacto para la formación de Gobierno, que no menciona expresamente la palabra amnistía. La última dirigente en posicionarse abiertamente en contra ha sido la alcaldesa de Palencia, la socialista Miriam Andrés: "No estoy de acuerdo con la amnistía", ha dicho en un mensaje en Twitter.

La alcaldesa, también secretaria general provincial, ha justificado que no se había pronunciado hasta ahora "para no influir en los militantes por mi posición de secretaria general".

En su opinión, "los nacionalismos siempre me han parecido lo más alejado al socialismo". Por este motivo, ha manifestado "la igualdad tiene que seguir siendo inherente a nuestras siglas. La cohesión territorial es parte de esa igualdad", ha explicado.

Asimismo, Miriam Andrés se ha referido también a la protesta contra la amnistía que tuvo lugar este viernes frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, posicionándose totalmente en contra. "El fascismo es tan peligroso o más que el nacionalismo", ha valorado al respecto.

"Los mayores crímenes de la humanidad se han cometido y se siguen cometiendo por banderas, fronteras y territorios. Ni una lección de quienes gritan en contra y cuando gobiernan favorecen las desigualdades y amplían las brechas sociales, ha dicho.

Por este motivo, prosigue, "no quiero aplausos de la derecha". Andrés ha asegurado que el PSOE "seguirá siendo mi guía, lo lidere quien lo lidere. Y siempre me sentiré libre de pensar y opinar", comenta.

"Pero esos, esos que invocan rebeliones civiles e invocan a un genocida como Franco jamás podrán dar lecciones ni de democracia, ni de justicia, ni de igualdad. No hace falta más que escucharlos y observarlos para saber en qué lado de la historia estar", ha concluido.